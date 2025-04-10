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В США задержат передачу нового авианосца флоту

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Фото: US NAVY / Reuters
Фото: US NAVY / Reuters.

Передачу нового авианосца ВМС США задержат из-за проблем с оборудованием

Передачу атомного авианосца «Джон Ф. Кеннеди» типа «Джеральд Р. Форд», который строят для Военно-морских сил (ВМС) США, могут задержать из-за проблем с оборудованием. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что при строительстве нового корабля возникли проблемы с подъемниками, а также системами, которые обеспечивают взлет и посадку самолетов.

По условиям контракта судостроительная компания HII должна передать корабль флоту в июле. Представители ВМС сообщили, что существуют факторы, которые ставят под сомнение эту дату.

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В публикации напомнили, что прошлый корабль типа «Джеральд Р. Форд» передали заказчику на 32 месяца позже запланированного срока. При этом на устранение дефектов конструкции ушли годы.

В январе журнал The National Interest писал, что российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» с разделяющейся головной частью способны выводить из строя авианосцы.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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