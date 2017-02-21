СМИ: Китай примет на вооружение второй авианосец в 2020 году
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Китайский авианосец СV16 «Ляонин», на палубе которого экипаж выстроил иероглифы, означающие «Китайская мечта — сильная армия».
Источник: militaryphotos.net
Ранее китайские СМИ сообщили, что испытания авианосца, спроектированного и построенного в Китае, начнутся в 2019 году
ПЕКИН, 21 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. КНР примет на вооружение второй авианосец в 2020 году после проведения ходовых испытаний. Об этом пишет издание "Жэньминь жибао".
Сообщается, что с усовершенствованной "версии" "Ляонина" (проект типа 001A) убраны строительные леса и завершена покраска корпуса корабля. Однако эксперты отмечают, что еще предстоит выполнить немало работ. "До введения авианосца в строй еще потребуется не менее двух лет", - считает эксперт Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Инь Чжо.
Ранее китайские СМИ сообщили, что испытания авианосца, спроектированного и построенного в Китае, начнутся в 2019 году. Отмечается, что при его создании были применены специальные радиопоглощающие материалы и покрытия. На новом авианосце также будут установлены современные паровые турбины и котлы китайского производства.
В настоящее время на вооружении китайских ВМС состоит один авианосец - "Ляонин". Он был достроен в КНР на базе бывшего советского ТАКР "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов, и включен в состав флота в 2013 году.
В декабре 2015 года Министерство обороны КНР официально объявило о том, что Китай строит второй авианосец. Как заявил тогда официальный представитель оборонного ведомства, строительство корабля ведется в городе Далянь (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай), его водоизмещение составит 50 тысяч тонн. Он также сообщил, что на нем будут базироваться истребители J-15 ("Цзянь-15", китайская копия Су-33) и вертолеты.
21.02.2017
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