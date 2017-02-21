NASA проводит в Скалистых горах эксперимент по изучению снежного покрова



Американское аэрокосмическое управление НАСА

Источник: Flickr/ JD Hancock Американское аэрокосмическое управление НАСАИсточник: Flickr/ JD Hancock

Аппаратуру планируется установить не только на самолетах, но и на спутниках

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Американские ученые начали в Скалистых горах в штате Колорадо проверку 10 научных приборов, которые будут использованы для контроля за снежным покровом на Земле. Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сейчас специальная аппаратура установлена на борту пяти самолетов, но в перспективе должна быть размещена на космических спутниках.

В соответствии со своей главной целью эксперимент получил нехитрое название SnowEx, что означает "изучение снега". Специалисты будут подниматься в небо на самолетах и собирать различные данные о снежном покрове в трех районах Скалистых гор. Проверка покажет, какие из приборов работают наиболее эффективно и как они могут дополнить друг друга.

"В нашем распоряжении есть различные технологии, каждая из которых имеет свои пределы, - рассказал руководитель эксперимента, сотрудник научного управления NASA Эд Ким. - Необходимо определить, какова будет их оптимальная комбинация".

Космическое ведомство США, подготовившее эксперимент, сообщило, что различные радары, лазерный дальномер, уловитель микроволнового излучения, тепловые датчики и другие приборы будут использованы для измерения глубины, плотности и температуры снежного слоя, а также его способности отражать солнечный свет. От этих факторов зависит количество снега, которое растает в горах, окажется в реках и пополнит водные ресурсы на планете.

"Это чрезвычайно важный вопрос", - подчеркнул участник эксперимента Ноа Молотч, возглавляющий центр по изучению Земли при Университете штата Колорадо. Специалист напомнил, что прогнозы по поводу запасов воды играют большую роль в социально-экономической деятельности во всех регионах мира, а в некоторых из них имеют жизненно важное значение. По его словам, шестая часть населения планеты получает большую часть питьевой воды благодаря снегу, который тает в горах.