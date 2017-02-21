Рекордное число россиян хотели бы видеть своих родных в рядах военнослужащих



Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Образ Вооруженных сил, по данным ВЦИОМ, у граждан страны связан, прежде всего, с положительными эмоциями

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Почти две трети (64%) участников опроса ВЦИОМ хотели бы видеть своего близкого родственника в рядах военнослужащих. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Видеть своего близкого родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих хотели бы 64% россиян (исторический максимум), обратного мнения придерживаются 25% наших сограждан", - говорится в сообщении. В начале века подобного мнения придерживался лишь каждый пятый (20% в 2002 году).

В общественном сознании россиян образ Вооруженных сил связан, прежде всего, с положительными эмоциями: уважением (46%), гордостью (39%), а также надеждой (26%) и доверием (24%). Лишь 4% опрошенных испытывают разочарование или недоверие по отношению к армии.

По оценкам респондентов, российским военнослужащим присущи многие положительные качества. Так, большинство россиян считают, что офицеры являются защитниками интересов государства (средний балл по пятибалльной шкале - 4,3, где 1 - качество не присуще, 5 - присуще в полном объеме), мужественным (4,3) и ответственными (4,3) людьми. Участники опроса также отметили профессионализм военных (4,2) и их готовность рисковать жизнью при исполнении служебных обязанностей (4,2), защищать интересы простых людей (4,1). Наименее типичной чертой офицера (из числа предложенных в списке) стала личная скромность (3,7).

"На фоне усиливающейся глобальной турбулентности российское общество предъявляет запрос не только на сильную власть, но и на мощную армию. Без нее сегодня немыслимы ни защита интересов нашей страны в мире, ни защита собственных границ. Опыт участия российской армии в вооруженных конфликтах разного уровня в 2014-2017 гг. позитивно оценен обществом и на рациональном, и на эмоциональном уровне", - прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в октябре 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках всех федеральных округов России. Объем выборки 1600 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,4%.