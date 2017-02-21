Центру Хруничева предоставили рассрочку по выплате 1,8 млрд руб Минобороны



Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева

Источник: www.ntv.ru Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени ХруничеваИсточник: www.ntv.ru

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центра имени Хруничева, разработчика и производителя ракеты-носителя "Протон" и семейства ракет "Ангара", предоставил ему рассрочку исполнения решения о выплате в пользу министерства обороны России около 1,8 миллиарда рублей убытков, причиненных в 2013 году аварией ракеты-носителя "Протон-М".

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, рассрочка предоставлена до 30 июня 2022 года. Согласно утвержденному судом графику, должник должен выплачивать ежеквартально в 2017 году по 25 миллионов рублей, в 2018-м - по 35 миллионов рублей, в 2019-м - по 40 миллионов рублей, в 2020-м и 2021-м - по 150 миллионов рублей. В 2022 году выплаты составят 115 миллионов рублей в первом квартале и около 100 миллионов - во втором.

Данный график был предложен Центром Хруничева. Его представитель во вторник просил отклонить график, предложенный Минобороны, которое хотело получать по 75 миллионов рублей ежеквартально в течение всего срока рассрочки. "Мы пока находимся в стадии стабилизации и будем не в состоянии выплатить за 2017 год 300 миллионов рублей", - сказал представитель Центра Хруничева.

Минобороны в своем иске потребовало в мае 2015 года взыскать с ответчика убытки в размере стоимости ракеты-носителя, головного обтекателя и прочего оборудования, утраченного в результате аварии. Иск был предъявлен к изготовителю ракеты-носителя, из-за некачественной работы которого, по мнению истца, и произошла авария.

Ответчик иск не признал. По его мнению, ракета-носитель полностью соответствовала требованиям технической документации и госконтракта и была принята заказчиком без замечаний. Представитель Центра Хруничева возложил часть вины на военного представителя Минобороны, который, по мнению ответчика, халатно исполнил свои обязанности при приемке изделия. Ответчик просил снизить величину взыскиваемых с него убытков, учитывая обоюдную вину истца и ответчика.

Суд первой инстанции в декабре 2015 года полностью удовлетворил требование Минобороны. Как установил суд, причиной аварии ракеты-носителя "Протон-М" с блоком космических аппаратов "Глонасс-М" космического назначения стал производственной брак, выразившийся в неправильной установке работниками ответчика датчиков угловых скоростей по каналу рыскания на второй ступени ракеты-носителя. Суд также указал в решении, что применяемые способы и методы контроля в ходе наземной подготовки и испытаний по действующей конструкторской, технологической и эксплуатационной документации не позволяют выявить неправильную установку ДУСов. Тем самым суд отклонил доводы ответчика о халатности представителя Минобороны при приемке.

Крушение "Протона-М" произошло 2 июля 2013 года: ракета-носитель с тремя спутниками "Глонасс-М" отклонилась от курса и упала на территории Байконура на первой минуте полета. Следственный комитет ранее заявлял, что причиной ЧП стала неправильная установка датчиков угловых скоростей. Последнее ЧП с ракетой-носителем "Протон-М" случилось в ночь на 16 мая 2015 года, в результате был утерян мексиканский спутник. Предполагаемая причина, согласно предварительным данным, - нештатная работа турбонасосного агрегата двигателя третьей ступени. Основная продукция Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева в настоящее время - ракеты-носители "Протон" и "Ангара".