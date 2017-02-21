Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Космические спасатели на Урале получили 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5

22.02.2017 РИА Новости 120 0
0
Понравилась новость?
 0
Ми-8МТВ-5
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Авиационная база Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, получила по гособоронзаказу 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5, сообщил в понедельник официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Боевой состав авиационной базы, дислоцированной в городе Каменск-Уральский, пополнился 16 новыми вертолетами. Транспортно-боевые Ми-8МТВ-5 поступили с казанского предприятия холдинга "Вертолеты России", - сказал Рощупкин.

По его словам, экипажи заблаговременно прошли переобучение в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации под Тверью. "Летчики авиабазы "Каменск-Уральский" принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За последние 10 лет военные авиаторы участвовали в более чем 50 операциях, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных", - добавил полковник.

Вертолет Ми-8МТВ-5, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 22.02 01:47
  • 49
Контракт на создание модернизированного самолета Ил-96-400М
  • 22.02 01:17
  • 1
В РФ создают материал-хамелеон для маскировки техники от высокоточного оружия
  • 22.02 01:13
  • 103
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 21.02 23:24
  • 9
Рогозин заявил о росте зарплат специалистов оборонной промышленности
  • 21.02 23:11
  • 19
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 21.02 23:05
  • 4
Финляндия создает войска внутренней безопасности, чтобы стрелять в российских "зеленых человечков" (Iltalehti.fi, Финляндия)
  • 21.02 22:54
  • 8
Россия подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС
  • 21.02 21:33
  • 1
ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году
  • 21.02 21:20
  • 6
Новый двигатель ПАК ФА оставил позади "Раптор" и F-35
  • 21.02 21:08
  • 268
«Армата» пробивает полтора метра брони
  • 21.02 21:02
  • 56
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 21.02 20:36
  • 74
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 21.02 19:50
  • 15948
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.02 18:21
  • 26
Завершены испытания головного фрегата «Сигма 10514» ВМС Индонезии
  • 21.02 18:05
  • 7
Новый тепловизионный прицел позволит обойтись БТР-82А без гранатомета АГС
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  