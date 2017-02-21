Космические спасатели на Урале получили 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5



Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Авиационная база Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области, которая обеспечивает поиск и спасение приземлившихся космонавтов, получила по гособоронзаказу 16 новых вертолетов Ми-8МТВ-5, сообщил в понедельник официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.

"Боевой состав авиационной базы, дислоцированной в городе Каменск-Уральский, пополнился 16 новыми вертолетами. Транспортно-боевые Ми-8МТВ-5 поступили с казанского предприятия холдинга "Вертолеты России", - сказал Рощупкин.

По его словам, экипажи заблаговременно прошли переобучение в Центре боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации под Тверью. "Летчики авиабазы "Каменск-Уральский" принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За последние 10 лет военные авиаторы участвовали в более чем 50 операциях, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около 100 иностранных", - добавил полковник.

Вертолет Ми-8МТВ-5, поставляющийся различным силовым структурам РФ, относится к семейству Ми-8/17 и предназначен для транспортировки грузов и техники массой до четырех тонн. Также используется для проведения поисково-спасательных операций и выполнения различных специальных задач.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки.