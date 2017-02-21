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Более 6 тыс. человек участвовали в тренировках с подразделениями антитеррора ВВО

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 69 0
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БТР-82А
Бронетранспортёр БТР-82А
Источник: МО РФ

Маневры прошли во всех гарнизонах округа

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Более 6 тысяч военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в масштабных тренировках с подразделениями противодействия терроризму, которые прошли во всех гарнизонах округа, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В ходе тренировок отработаны практические действия подразделений антитеррора по блокированию и ликвидации условных террористов, вопросы оперативного вывода техники и подразделений усиления в районы выполнения задач с использованием средств имитации и холостых боеприпасов", - сообщил Гордеев.

В тренировках участвовали более 6 тысяч военнослужащих округа и около 1 тысячи единиц боевой и специальной техники, в том числе современные бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили "Тигр".

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Минoбороны РФ

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