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Индонезия закупила еще 18 французских самоходных гаубиц CAESAR

22.02.2017 bmpd.livejournal.com 73 0
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Nexter Systems CAESAR
155-мм/52 самоходная гаубица Nexter Systems CAESAR индонезийской армии
Источник: jakartagreater.com

Как сообщает ресурс «opex360.com» в статье «Nexter livrera 18 systèmes d’artillerie CAESAR de plus à l’Indonésie», в 2012 году индонезийская армия заказала французской группе Nexter Systems (теперь входит в холдинг KNDS (Krauss Maffei Wegmann – Nexter Defense Systems).самоходную 155-мм/52 гаубицу CAESAR на колесном (6х6) шасси Renault Trucks Defense Sherpa 5 для частичной замены имевшихся на тот момент гаубиц AMX Mk 61 и FH-88. Контракт предусматривал получение 37 орудий на сумму 115 млн евро, cистемы были начаты поставкой Индонезии в сентябре 2012 года.


Спустя пять лет Nexter получила новый контракт от Джакарты. 20 февраля 2017 года французский производитель объявил о подписании контракта на поставку 18 дополнительных гаубиц CAESAR индонезийской армии. Cтоимость нового контракта, по неофициальным сообщениям, составляет 60 млн евро.


Кроме того, контрактом предусматривается поставка системы управления огнем FINDART, а также тренажеров для подготовки артиллеристов. При этом еще 50 вспомогательных автомашин для артиллерийского дивизиона будут собраны в Индонезии государственным объединением PT Pindad. Стоимость контракта не объявлялась.


По словам вице-президента Nexter по артиллерийским проектам, башням и системам вооружения Жиля Сарро (Gilles Sareau), «этот последний успех в Индонезии показывает поразительные возможности системы CAESAR, которые удовлетворяют наиболее жестким условиям применения в Юго-Восточной Азии».


По информации Nexter, всего к настоящему времени изготовлено 270 САУ CAESAR, из которых выпущено 80000 снарядов на суммарное расстояние боле миллиона километров. Эта система, помимо вооруженных сил Франции, продана в Таиланд и Саудовскую Аравию.


Кроме того, индонезийская армия планирует закупить 20 гусеничных 155-мм/39 самоходных гаубиц М109А4 американского производства из наличия бельгийской армии.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Индонезия
Саудовская Аравия
США
Таиланд
Франция
Компании
Krauss-Maffei
Renault Trucks

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