

Фрегат «Гепард-3.9»

Источник: oaoosk.ru Фрегат «Гепард-3.9»Источник: oaoosk.ru

Переговоры о поставке патрульного корабля из РТ в Южную Азию приблизились к завершению

Зеленодольский «Гепард» приготовился к прыжку на Шри-Ланку

Обкатанный военно-морскими силами России и Вьетнама в различных боевых событиях сторожевой корабль «Гепард 3.9» постепенно завоевывает авторитет на рынке вооружений азиатских стран. Как стало известно «Реальному времени», «Рособоронэкспорт» и Зеленодольский завод им. А.М. Горького завершают двухлетние переговоры с ВМС Шри-Ланки на поставку патрульного корабля «Гепард 5.1». И хотя речь идет об одном корабле, но этот контракт подкрепит интерес к кораблю других юго-восточных стран – Малайзии, Бангладеш, Мьянмы и Бахрейна.

Красиво плывут, или Как «Гепард» приблизился к океану

После операции в Сирии зеленодольский сторожевик «Гепард» начал набирать ход на экспортном рынке стран АСЕАН: сразу несколько стран Южной Азии продолжают интересоваться возможностями российского корабля, но наиболее близки к заключению нового экспортного контракта переговоры с Шри-Ланкой.

«Сейчас завершаются плотные переговоры о строительстве «Гепарда 5.1» для Шри-Ланки: это будет океанский патрульный корабль, разработанный ЗПКБ на платформе классического фрегата «Гепард 3.9», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор Зеленодольского завода им. А.М. Горького Ренат Мистахов. — От обычной патрульной техники «Гепард 5.1» отличается компоновкой надстройки: вместо ракетного комплекса «Калибр-М» он будет оснащен артиллерийским вооружением, а также взлетной площадкой с ангаром для вертолета. Ожидается, что в первом полугодии этого года «Рособоронэкспорт» и мы как завод-изготовитель выйдем на подписание контракта на поставку одного фрегата», — сообщил он, не став преждевременно называть вероятные сроки сдачи и стоимость техники для ВМС Шри-Ланки. Но если исходить из практики исполнения схожих экспортных контрактов, то строительство одного фрегата занимает почти два года, а базовая стоимость — не менее $150—200 млн.

«Сейчас завершаются плотные переговоры о строительстве «Гепарда 5.1» для Шри-Ланки», — говорит Ренат Мистахов.

За три года до закрытия кредитной линии Шри-Ланке

Переговоры с представителями военно-морских сил Шри-Ланки нельзя назвать легкими. Первое коммерческое предложение было подготовлено заводом совместно с «Рособоронэкспортом» еще в конце 2014 года и в январе 2015 года было передано военному атташе Шри-Ланки для дальнейшего согласования. К тому моменту действовало межправительственное соглашение о сотрудничестве в области ВТС между Россией и Шри-Ланкой. Россия открыла Шри-Ланке кредитную линию на сумму $300 млн сроком на 10 лет для закупки российской военной техники (т. е. до 2020 года). Как говорил ранее Мистахов, в рамках ее Шри-Ланка прислала заявку и на корабль проекта «Гепард 3.9», а строителем определили завод им. Горького.

«В рамках технического задания мы сформировали цену, сейчас ее рассматривают в Шри-Ланке», — говорил раньше Мистахов. — В варианте патрульного корабля «Гепард» чуть проще тех, что мы сделали и делаем для Вьетнама: это не ракетный корабль — только артиллерия и системы ближнего зенитного огня». Во время активных действий в Сирии руководство Министерства обороны республики Шри-Ланка, похоже, окончательно склонилось к покупке российского патрульного корабля. В апреле 2016 года высший генералитет прибыл в Казань и встретился с премьер-министром Татарстана Ильдаром Халиковым. «Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Демократической Республикой Шри-Ланка. Надеюсь, что этот визит укрепит наши взаимоотношения», — выразил пожелание Ильдар Халиков во время встречи с военными.

В конце 2013-го по заказу ВМФ Вьетнама завод приступил к строительству еще двух «Гепардов 3.9».

Вьетнамский опыт

Напомним, проект фрегата «Гепард 3.9» разработки Зеленодольского проектно-конструкторского бюро стал основой экспортных контрактов Зеленодольского завода им. А.М. Горького, входящего в ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс». Выиграв конкурентную борьбу с проектом 2233 «Тигр» питерского судостроительного завода «Северная верфь» в середине 2000-х годов, он был наделен Минпромторгом России и «Рособоронэкспортом» статусом базовой российской модификации для строительства корабля на экспорт.

Спуск на воду фрегата проекта «Гепард 3.9» для Вьетнама Источник: www.business-gazeta.ru

Первый контракт был подписан с ВМФ Вьетнама в декабре 2006 года на достройку двух сторожевых кораблей проекта «Гепард-3.9». По агентскому соглашению с «Рособоронэкспортом» финансирование контракта осуществлялось холдингом «Ак Барс». Оба корабля были сданы в срок. В конце 2013-го по заказу ВМФ Вьетнама завод приступил к строительству еще двух «Гепардов 3.9» общей стоимостью $700 млн. Оба корабля «второй пары» сейчас находятся на испытаниях: торжественная передача Вьетнаму намечена на 2017—2018 годы.

На очереди Бангладеш и Малайзия?

Обновление флота Шри-Ланки связано с продолжающимся четверть века этническим конфликтом, который потребовал от правительства привлечения колоссальных материальных ресурсов для вооруженной борьбы с сепаратистами. Многие зарубежные страны предложили свои модификации кораблей. В частности, ближайшая к Шри-Ланке Индия выиграла контракт на строительство двух больших патрульных кораблей. 10 июня 2016 года государственное судостроительное предприятие Goa Shipyard Limited (GSL) в Гоа спустило на воду первый из двух строящихся для ВМС Шри-Ланки больших патрульных кораблей проекта Advanced Offshore Patrol Vessel (AOPV) — Р 623 Sayurala («Морские волны»). Причем стоимость одного корабля составляет $74 млн. Таким образом, «Гепарду» придется встраиваться в индийскую команду. Общий состав флота страны небольшой — всего 50 кораблей.

Обновление флота Шри-Ланки связано с продолжающимся четверть века этническим конфликтом

«Нашими традиционными конкурентами остаются Голландия, которая построила в Шри-Ланке судостроительные верфи для военных и гражданских кораблей, Германия, Австралия, Китай неплохо начали выходить на рынок, и еще Япония. У них глубокая история отношений. Нам сложнее конкурировать с ними. Мы тоже хотели создать свои верфи в этом тихоокеанском регионе, но для этого нужна мощная правительственная поддержка. Без нее — просто пустые слова», — сожалеет он.

По мнению Рената Мистахова, в случае подписания контракта со Шри–Ланкой, пусть даже на один корабль, появится перспектива подписания контрактов на «Гепарды» в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. «Им интересуются Бангладеш (два корабля) и Малайзия, но только в патрульном варианте, — рассказывал ранее Мистахов.

Луиза Игнатьева