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Китай направил свой танк в Абу-Даби

20.02.2017 Военный паритет 521 0
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VT4
Китайский основной боевой танк VT4 на IDEX 2017
Источник: defence-blog.com

Китайская оборонная компания NORINCO объявила о планах представить на международной выставке вооружений IDEX 2017 (ОАЭ) основной боевой танк VT4, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com. Китай рассматривает Ближний Восток как важный рынок сбыта своей военной продукции.

Выставка пройдет 19-23 февраля и по своему масштабу это самое значимое событие своего рода в регионе. VT4 (также имеет обозначение MBT-3000) является экспортной версией нового ОБТ. Вооружение состоит из 125 мм гладкоствольной пушки, экипаж три человека, боевая масса 52 т, скорость по шоссе до 70 км/ч, запас хода до 500 км, может преодолевать водные преграды глубиной 4-5 м с подготовкой, траншеи шириной 2,7 м. Танк может преодолеть вертикальное препятствие высотой 1,2 м.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Продукция
MBT-3000
Компании
Norinco

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