Китай направил свой танк в Абу-Даби
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Китайский основной боевой танк VT4 на IDEX 2017
Источник: defence-blog.com
Китайская оборонная компания NORINCO объявила о планах представить на международной выставке вооружений IDEX 2017 (ОАЭ) основной боевой танк VT4, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com. Китай рассматривает Ближний Восток как важный рынок сбыта своей военной продукции.
Выставка пройдет 19-23 февраля и по своему масштабу это самое значимое событие своего рода в регионе. VT4 (также имеет обозначение MBT-3000) является экспортной версией нового ОБТ. Вооружение состоит из 125 мм гладкоствольной пушки, экипаж три человека, боевая масса 52 т, скорость по шоссе до 70 км/ч, запас хода до 500 км, может преодолевать водные преграды глубиной 4-5 м с подготовкой, траншеи шириной 2,7 м. Танк может преодолеть вертикальное препятствие высотой 1,2 м.
19.02.2017
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