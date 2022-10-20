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В Китае представят тяжелую БМП

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БМП
Тяжелая боевая машина пехоты (БМП), представленная китайской компанией Norinco на международном авиасалоне Airshow China-2022.
Источник изображения: https://t.me/ChDambiev

Китайская компания Norinco представит тяжелую боевую машину пехоты (БМП) на международном авиасалоне Airshow China-2022. На опубликованный в Telegram-канале Dambiev снимок БМП обратила внимание «Российская газета».



Машина получила боевой модуль с автоматической пушкой. Отмечается, что при создании БМП использовали элементы конструкции основного боевого танка VT-4. Моторно-трансмиссионное отделение машины разместили в передней части. Также БМП получила бортовые решетчатые экраны.

Издание отмечает, что макет тяжелой БМП с обитаемым боевым модулем демонстрировали на выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. В арсенал машины входили две пушки и пулемет калибра 7,62 миллиметра.

В сентябре концерн «Калашников» показал испытания динамической защиты на основе элементов 4С24 для БМП-3, танков и бронетранспортеров.

В августе российские военные на полигоне учебного центра Сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая провели тренировку на БМП-3 и китайской БМП ZBD-86A.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
Продукция
MBT-3000
БМП-3
Компании
Norinco
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