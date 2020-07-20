Forbes (США): Россия очень хочет продавать свои новейшие танки Т-14, но кто готов их купить?

Российский танк Т-14 «Армата» предложен для продажи другим государствам. Но есть ли покупатели? Автор статьи называет страны, которые могли бы проявить реальный интерес к этим машинам новейшего поколения, и перечисляет причины, препятствующие, по его мнению, экспорту танков.

Недавно Дмитрий Шугарев, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, в интервью ТАСС сообщил о том, что Москва "занимается продвижением на рынок своего новейшего танка Т-14 "Армата".

"Российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в апреле о том, что Россия планирует в 2021 году начать работу с иностранными потребителями в отношении танка "Армата" и уже получила несколько предварительных заявок", - сообщило агентство ТАСС.

После первой презентации этого танка в 2015 году Россия не перестает нахваливать достоинства Т-14, танка следующего поколения, обладающего новейшими возможностями. Среди них можно назвать систему активной защиты, способную уничтожать противотанковые ракеты, усовершенствованные датчики и возможность обрабатывать сетевые данные, высокий уровень автоматизации, и особенно следует упомянуть 125-миллиметровую пушку в необитаемой башне, тогда как члены экипажа безопасно размещаются в защищенном толстой броней корпусе. На самом деле "Армата" - это целое семейство бронемашин, создаваемых на общем шасси, включая боевую машину пехоты и истребитель танков.

Некоторые западные эксперты считают, что "Армата" превосходит разработанные еще в период холодной войны танки, которые составляют сегодня основу бронетанковых войск НАТО. Речь идет о таких танках как американский М-1 "Абрамс", немецкий "Леопард 2" и британский "Челленджер". Несмотря на то, что эти страны уже работают над созданием своих собственных танков следующего поколения - в том числе беспилотных - пройдут еще годы, прежде чем они начнут поступать в войска.

Хотя Россия, вероятно, не оценит такое сравнение, можно не без оснований сказать, что "Армата" - это отход от традиционной конструкции времен Второй мировой войны и Холодной войны - от таких танков как Т-34, Т-55 и Т-72. В то время акцент делался на производстве простых - и не предназначенных для длительного использования - танков. Тогда как Т-14 ближе к западной концепции производства меньшего количества дорогих и оснащенных самой современной техникой бронемашин.

Поэтому неудивительно, что Россия хотела бы экспортировать свои Т-14. Современное оружие настолько дорогое, что продвинутые военные державы всегда рассматривают предложения иностранных государств для того, чтобы избежать затрат на разработку собственных образцов. Представьте себе, что случилось бы с американской программой по созданию истребителя F-35, на которую потрачен триллион долларов, если бы Британия, Япония Израиль и дюжина других стран любезно не предложили потратить деньги своих налогоплательщиков на закупку сотен истребителей этой модели.

Однако иностранных потребителей убеждает относительно F-35 еще и тот факт, что сами американские военные планируют приобрести 2456 таких истребителей. Это обстоятельство указывает на первую проблему, связанную с экспортом танков "Армата" - сама Россия не покупает эти танки, по крайней мере, не покупает их в большом количестве. Российская армия отказалась от приобретения большого количества танков Т-14 (стоимость каждого из них составляет 4 миллиона долларов). Первоначально планировалось закупить 2300 танков "Армата" до 2025 года, но затем это количество в новом оборонном бюджете России было уменьшено до 132. Не свободен Т-14 и от технических проблем, и, кроме того, некоторые его конструкторские решения представляются спорными, считает один российский военный эксперт. Судя по всему, вместо приобретения дорогих танков "Армата" Российская Армия предпочитает применить подход западных армий в отношении своих танков периода Холодной войны, а именно - модернизировать существующий парк танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Но какие же страны намерены, предположительно, покупать танки "Армата"? Как возможные покупатели упоминаются Индия и Китай, а также Египет и Алжир, который недавно приобрел российские БМПТ-72 "Терминатор" - новый комплекс огневой поддержки на шасси танка Т-72.

"Обычно Россия начинала продавала оружие потребителям на Ближнем Востоке только после того, как оно уже включалось в российскую военную структуру, - подчеркнул в беседе со мной Сэмюэль Бендетт (Samuel Bendett), эксперт расположенного в Соединенных Штатах Центра военно-морского анализа (Center for Naval Analyses). - Если такой интерес существует, то, скорее всего, продажи начнутся уже после того, как российское вооруженные силы получат возможность использовать этот танк".

В связи с этим возникает еще одно препятствие для танка "Армата": а какие государства способны его эксплуатировать? Российское оружие, в том числе автомат Калашникова, славится тем, что им легко пользоваться, тогда как танки следующего поколения, в том числе "Армата", будут весьма далеки от этого.

"С учетом сложности танка "Армата" количество покупателей на Ближнем Востоке, даже если они появятся, будет очень небольшим, - отметил Бендетт. - Я бы указал на Объединенные Арабские Эмираты и Египет как на возможных покупателей, которые имеют опыт использования сложного американского, европейского и российского оборудования. Алжир тоже может стать потенциальным направлением, если учитывать то, что у него уже есть сложное российское военное оборудование, в том числе, поставленные недавно "Терминаторы" для борьбы с танками. И, наконец, Индия является ключевым потребителем российских высоких военных технологий, включая танки Т-90".

Что касается возможности приобретения китайцами танка Т-14, то китайский производитель Norinco утверждает, что танк VT-4 превосходит "Армату". Кроме того, российские производители самолетов могут подтвердить, что продажа танков "Армата" Китаю может привести к появлению танков китайского производства, очень похожих на Т-14.

Тем не менее, танки эпохи холодной войны постепенно устаревают. В какой-то момент они будут заменены. Заменят ли их танки "Армата" - этот вопрос остается открытым.

Майкл Бек (Michael Beck)