FGFA. "Мяч на индийской стороне"
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Новые разработки
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Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».
В этом году Индия и Россия, возможно, заключат несколько крупных военных контрактов на миллиарды долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.
Программа разработки истребителя нового поколения FGFA будет основана на конструкции российского прототипа (Т-50), который уже летает, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политико госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. "Это совершенно новый проект по созданию нового самолета. У нас есть проекты и планы... Но мы не можем брать на себя обязательства в одностороннем порядке, если мы не видим готовности (Индии) развивать проект", заявил он в четверг в узком кругу журналистов в рамках работы выставки Aero India 2017.
В среду были проведены переговоры с министром обороны Индии Манохаром Паррикаром (Manohar Parrikar), в которых поднималась проблематика FGFA. "Мяч находится на индийской стороне... мы ждем", подытожил Кладов.
В 2010 году Индия и Россия подписали соглашение о создании эскизного проекта самолета, каждая сторона вложила 295 млн долл США. Однако с тех пор, несмотря на несколько раундов переговоров, обе стороны не смогли заключить контракт по полномасштабной разработке самолета.
Касаясь вопроса по возможной поставке ЗРС С-400, Кладов заявил, что надеется, что контракт будет подписан в этом году или в первой половине 2018 года.
19.02.2017
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