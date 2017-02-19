Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

FGFA. "Мяч на индийской стороне"

20.02.2017 Военный паритет 430 0
0
Понравилась новость?
 0
FGFA_model
Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

В этом году Индия и Россия, возможно, заключат несколько крупных военных контрактов на миллиарды долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.

Программа разработки истребителя нового поколения FGFA будет основана на конструкции российского прототипа (Т-50), который уже летает, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политико госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. "Это совершенно новый проект по созданию нового самолета. У нас есть проекты и планы... Но мы не можем брать на себя обязательства в одностороннем порядке, если мы не видим готовности (Индии) развивать проект", заявил он в четверг в узком кругу журналистов в рамках работы выставки Aero India 2017.

В среду были проведены переговоры с министром обороны Индии Манохаром Паррикаром (Manohar Parrikar), в которых поднималась проблематика FGFA. "Мяч находится на индийской стороне... мы ждем", подытожил Кладов.

В 2010 году Индия и Россия подписали соглашение о создании эскизного проекта самолета, каждая сторона вложила 295 млн долл США. Однако с тех пор, несмотря на несколько раундов переговоров, обе стороны не смогли заключить контракт по полномасштабной разработке самолета.

Касаясь вопроса по возможной поставке ЗРС С-400, Кладов заявил, что надеется, что контракт будет подписан в этом году или в первой половине 2018 года.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
FGFA
ПАК ФА
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Проекты
Истребитель 5 поколения

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 20.02 18:44
  • 15942
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.02 18:36
  • 2
Минобороны объявило сроки появления опытного образца С-500
  • 20.02 18:34
  • 4
Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)
  • 20.02 18:34
  • 8
Год оружия
  • 20.02 18:27
  • 18
«Дивизион С-400 не заметил атаки F-35 под Дамаском»
  • 20.02 18:25
  • 95
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 20.02 17:44
  • 28
Рогозин: "Армата" превосходит израильские, американские и европейские танки
  • 20.02 17:41
  • 8
В Сенате США предложили упростить передачу ракет средней дальности союзникам
  • 20.02 17:39
  • 191
Удобные «зеленые человечки»
  • 20.02 17:28
  • 1
Конец эпохи чешских БМП-2
  • 20.02 17:23
  • 82
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 20.02 16:57
  • 3537
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.02 16:47
  • 4219
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.02 16:41
  • 1
Контракт на поставку Су-35 в Индонезию планируется подписать в ближайшие месяцы
  • 20.02 16:33
  • 5
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  