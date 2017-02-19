FGFA. "Мяч на индийской стороне"



Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013». Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

В этом году Индия и Россия, возможно, заключат несколько крупных военных контрактов на миллиарды долларов, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.

Программа разработки истребителя нового поколения FGFA будет основана на конструкции российского прототипа (Т-50), который уже летает, заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политико госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. "Это совершенно новый проект по созданию нового самолета. У нас есть проекты и планы... Но мы не можем брать на себя обязательства в одностороннем порядке, если мы не видим готовности (Индии) развивать проект", заявил он в четверг в узком кругу журналистов в рамках работы выставки Aero India 2017.

В среду были проведены переговоры с министром обороны Индии Манохаром Паррикаром (Manohar Parrikar), в которых поднималась проблематика FGFA. "Мяч находится на индийской стороне... мы ждем", подытожил Кладов.

В 2010 году Индия и Россия подписали соглашение о создании эскизного проекта самолета, каждая сторона вложила 295 млн долл США. Однако с тех пор, несмотря на несколько раундов переговоров, обе стороны не смогли заключить контракт по полномасштабной разработке самолета.

Касаясь вопроса по возможной поставке ЗРС С-400, Кладов заявил, что надеется, что контракт будет подписан в этом году или в первой половине 2018 года.