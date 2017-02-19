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Глава ОАК: у Су-35 есть перспективы экспорта в страны Ближнего Востока

20.02.2017 РИА Новости 303 0
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Су-35С
Истребитель Су-35С
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. У истребителей поколения 4++ Су-35 есть перспективы экспорта в страны Ближнего Востока, сообщил журналистами глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренных истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги (УВТ). В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

"Есть. Конечно, есть. Здесь (на IDEX-2017 - ред.) и ведем переговоры", - ответил Слюсарь на соответствующий вопрос.

Крупнейшая в ближневосточном регионе выставка вооружений и боевой техники IDEX-2017, участие в которой примут более 1200 компаний из 57 стран мира, проходит в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как ранее заявил журналистам глава делегации "Рособоронэкспорта" на эмиратской выставке Игорь Севастьянов, повышенный интерес иностранных заказчиков ожидается к сверхманевренным истребителям поколения 4++ Су-35, разведывательно-ударным вертолетам Ка-52, зенитной ракетной системе С-400 "Триумф" и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1".

19.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
ОАЭ
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-52
С-400 Триумф
Су-35
Компании
ОАК
РОЭ
Персоны
Слюсарь Юрий

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