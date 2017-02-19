Казанский вертолетный завод вернулся к пятидневной рабочей неделе



Производство вертолетов серии Ми-17 для иностранных заказчиков на ПАО "Казанский вертолетный завод" в 2015 году: слева вертолет для ВВС Индии, справа - для Афганистана (по контракту с армией США)

Источник: www.business-gazeta.ru Производство вертолетов серии Ми-17 для иностранных заказчиков на ПАО "Казанский вертолетный завод" в 2015 году: слева вертолет для ВВС Индии, справа - для Афганистана (по контракту с армией США)Источник: www.business-gazeta.ru

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Казанский вертолетный завод (КВЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") вернулся к пятидневной рабочей неделе, заявил журналистам в воскресенье в ходе выставки IDEX-2017 гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой половина семитысячного коллектива КВЗ была переведена на сокращённую четырехдневную рабочую неделю в связи со спадом объема производства и отсутствием новых крупных контрактов.

"Мы приняли все усилия, чтобы загрузить производство. Мы готовимся обеспечить в следующем году Минобороны вертолетами Ми-38", - сказал Богинский журналистам, комментируя ситуацию в КВЗ по возвращению к пятидневной рабочей неделе.

Как пояснили журналистам в холдинге, данное решение (вернуться к "пятидневке") связано с уплотнением производственной программы и планируемым увеличением заказов.