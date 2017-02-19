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Более ста кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане

20.02.2017 РИА Новости 291 0
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Адмирал Макаров
Сторожевой корабль ВМФ РФ "Адмирал Макаров"
Источник: Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения в составе группировок и отрядов на данный момент решают задачи присутствия сил Военно-морского флота (ВМФ) России в Мировом океане, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"На данный момент задачи присутствия сил ВМФ России в различных морских и океанских районах решают свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения. Они действуют в составе группировок и отрядов. Это оправдано", - сказал Королев в интервью "Российской газете", которое опубликовано в воскресенье на сайте издания.

По его словам, достаточность российского корабельного присутствия определяется наличием потенциальных и реальных угроз с океанских и морских направлений.

Королев отметил, что главная цель этого присутствия - безопасность и стабильность. "С этим и только с этим должен ассоциироваться Андреевский флаг в море", - заключил главком ВМФ России.

Действия группировок сил ВМФ России в Мировом океане были проанализированы в ходе сбора командного состава ВМФ в санкт-петербургской Военно-морской академии под руководством Королева. Его участники обсудили новые подходы к развитию теории оперативного искусства и тактики, формы и способы подготовки сил ВМФ в современных условиях.

Также были рассмотрены вопросы единого понимания актуальных направлений развития оперативного искусства с учетом действий группировок сил ВМФ в Мировом океане и вопросы требований к уровню боевой готовности сил с учетом обеспечения безопасности на морских и океанских направлениях.

Помимо этого, в ходе сбора была проанализирована работа органов военного управления главкомата ВМФ и флотов в сфере строительства и развития ВМФ России, подготовки экипажей новых надводных кораблей и подводных лодок.


ВМФ РФ
Источник: РИА Новости
19.02.2017
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