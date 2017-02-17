Таинственность вокруг атаки хуситов на саудовский фрегат - новые чудные открытия
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Операция по спасению саудовского фрегата Al-Makkah проекта F3000S с кораллового рифа, 2005 год
Источник: maritimejournal.com
Как сообщает французский бюллетень «Intelligence online» в материале «Arabie Saoudite. Un incident en mer Rouge rouvre un front commercial entre Thales et MBDA a Paris», атака на саудовский фрегат Al-Makkah французской постройки проекта F3000S (на самом деле был поражен более старый фрегат Al Madinah проекта F2000, что подтверждается и имеющимися кадрами - bmpd) со стороны йеменских хуситов в конце января 2017 года запустила новую войну, на сей раз в которой столкнулись компании Thales и MBDA, рассчитывающие поставить саудовскому флоту свои ракеты.
30 [29] января фрегат Al-Makkah [на самом деле Al Madinah] был атакован хуситами, находясь в Красном море. По информации бюллетеня, взрыв ракеты [на самом деле, взрывающегося катера - bmpd] привел к гибели пяти человек, а также более десятку раненых, хотя по официальным данным погибло всего два человека. Нападающим удалось поразить фрегат, прикрываясь американским кораблем.
Эта атака произошла в тот момент, когда французская группа Thales и европейское объединение MBDA (контролируемое группой Airbus и корпорацией BAE Systеms) ведут закулисную борьбу за контракт на поставку саудовскому флоту ракет для трех фрегатов типа Lafayette, к которым относился и Al-Makkah. Это корабли, заказанные во Франции в рамках контракта Sawari II, подписанного в 1990-х годах.
Перед самым нападением в середине декабря Эр-Рияд не был удовлетворен ракетами Crotale Shahine производства компании Thales, которые стоят на вооружении фрегатов проекта F2000, и их стали выгружать с кораблей. Ракеты устарели, небоеспособны и потеряли герметичность. Штаб ВМС Саудовской Аравии был готов их заменить на ракетный комплекс Simbad разработки MBDA, который считается более современным [использует зенитные ракеты переносного ЗРК Mistral 2 - bmpd]. За тем исключением, что Thales, которая не заключила крупных контрактов с Саудовской Аравией на протяжении нескольких лет, не хочет пускать дело на самотек.
В последнее время Thales предприняла несколько попыток для того, чтобы изменить решение саудовцев относительно корабельных ЗРК, используя привлечение нескольких двухсторонних каналов коммуникации, и даже, что стало признаком суетливости, свое местное представительство. Thales также предложила непосредственно ВМС Саудовской Аравии отремонтировать все корабельные ЗРК Crotale, причем за умеренные деньги. Главное управление вооружений министерства обороны Франции, в которой эту тематику ведет глава международного направления Стефан Реб, получившее информацию о ситуации после резкого взлета коммерческой активности французской компании, наложило на этот вопрос временное вето (на несколько дней).
MBDA хочет сделать все зависящее от нее для сохранения своего контракта, который оценивается в несколько сот миллионов евро, и отмечает, что атака на Al-Makkah может укрепить решение саудовцев в отношении закупки комплекса Simbad-Mistral, который лучше приспособлен для противодействия такого рода атакам. Арабская коалиция, ведущая боевые действия в Йемене, сообщила о том, что нападение было совершено тремя взрывающимися катерами, хотя хуситы утверждают, что попали в корабль противокорабельной ракетой.
Ирония заключается в том, что фрегат Al-Makkah уже попадал в центр интриги, какую могут создать исключительно франко-саудовские отношения. В 2015 году (так в тексте, фактически, в конце 2004 года - bmpd) фрегат на полном ходу коснулся днищем рифа, причем корабль шел с коронации короля, но он был отремонтирован. Впрочем, этот инцидент повлек за собой целую череду непрекращающегося унижения. Французское экспортное агентство ODAS, судостроительное объединение DCNS, которое строило эти корабли, и штаб ВМС Саудовской Аравии только и занимались тем, то перебрасывали друг на друга ответственность за этот инцидент.
Комментарий bmpd. На самом деле саудовские фрегаты проекта F3000S оснащены современным ЗРК Eurosam Aster 15, и размещение ЗРК ближнего действия Simbad-Mistral на них планируется только в качестве комплекса самообороны. Замена ЗРК Crotale Shahine актуальна только для старых фрегатов проекта F2000, один из которых (Al Madinah) и стал жертвой нападения хуситов 29 января.
17.02.2017
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