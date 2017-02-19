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Два опытных самолета Airbus A380 вскоре пополнят экспозиции французских музеев

20.02.2017 bmpd.livejournal.com 176 0
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A380_003
Airbus A380. Фото: dic.academic.ru

Согласно публикации «Un A380 au muse de l’Air et de l’Espace» в журнале «Air&Cosmos», «икона» компании Airbus – пассажирский самолет сверхбольшой вместимости A380 в скором времени можно будет созерцать в музее Авиации и Космоса в Ле-Бурже. Опытный самолет с серийным номером MSN4, который принимал активное участие в испытаниях и участвовал в многочисленных авиационных салонах, 14 февраля 2017 года приземлился в Ле Бурже. Самолет пройдет доработку пассажирского салона перед тем как быть открытым для посетителей. Однотипный самолет с серийным номером MSN2 пополнит экспозицию музея Aeroscopia в Тулузе, где уже выставлены самолеты Airbus A320 (серийный номер MSN1) и А340-600 с серийным номером MSN360.

19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
А320
А380
Компании
Airbus

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