Два опытных самолета Airbus A380 вскоре пополнят экспозиции французских музеев
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Airbus A380. Фото: dic.academic.ru
Согласно публикации «Un A380 au muse de l’Air et de l’Espace» в журнале «Air&Cosmos», «икона» компании Airbus – пассажирский самолет сверхбольшой вместимости A380 в скором времени можно будет созерцать в музее Авиации и Космоса в Ле-Бурже. Опытный самолет с серийным номером MSN4, который принимал активное участие в испытаниях и участвовал в многочисленных авиационных салонах, 14 февраля 2017 года приземлился в Ле Бурже. Самолет пройдет доработку пассажирского салона перед тем как быть открытым для посетителей. Однотипный самолет с серийным номером MSN2 пополнит экспозицию музея Aeroscopia в Тулузе, где уже выставлены самолеты Airbus A320 (серийный номер MSN1) и А340-600 с серийным номером MSN360.
19.02.2017
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