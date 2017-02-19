В Абу-Даби открывается выставка вооружений и военной техники IDEX-2017



Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭ

Источник: Алексей Паньшин/ТАСС Стенд ОАО "Рособоронэкспорт" на выставке вооружений и военной техники IDEX 2015 в ОАЭИсточник: Алексей Паньшин/ТАСС

Выставка проводится в 13-й раз, в ней принимают участие 57 стран. Россия представит оружие, отлично зарекомендовавшее себя на Ближнем Востоке

АБУ-ДАБИ, 19 февраля. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире выставок вооружений и военной техники IDEX-2017 открывается 19 февраля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. На этой выставке Россия представляет оружие, отлично зарекомендовавшее себя на Ближнем Востоке, в том числе в ходе антитеррористических операций.

"Ближний Восток традиционно рассматривается Россией как один из важнейших в плане военно-технического сотрудничества регионов. "Рособоронэкспорт" предлагает на этом рынке как самые современные образцы вооружения и военной техники, так и услуги по модернизации уже имеющейся техники советского и российского производства. Российское оружие отлично зарекомендовало себя на Ближнем Востоке, в том числе и в ходе антитеррористических операций последних лет", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора компании "Рособоронэкспорт" Игорь Севастьянов.

Выставка проводится в 13-й раз с участием 1235 компаний из 57 стран, включая Россию. По данным оргкомитета, выставку посетят более 150 официальных делегаций, прибудет свыше 100 тыс. специалистов.

Российское участие

Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, его заместителем назначен заместитель директора ФСВТС Алексей Фролкин. Главой объединенной делегации госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" назначен индустриальный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов, а руководителем делегации АО "Рособоронэкспорт" - заместитель генерального директора компании Игорь Севастьянов.

"Рособоронэкспорт" покажет на IDEX-2017 более 240 образцов вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил, многие из которых показали высокую боевую эффективность в антитеррористических операциях. Всего в экспозиции российской делегации на выставке представлено около 800 наименований. "Рособоронэкспорт" выступает организатором объединенной экспозиции 18 организаций и холдинговых структур российского оборонно-промышленного комплекса. Общая площадь российской экспозиции, размещенной в закрытом выставочном павильоне и на открытой выставочной площади, составляет 1379 кв. м.

В ходе выставки IDEX-2017 российские специалисты проведут ряд презентаций для потенциальных зарубежных покупателей. В частности, "Рособоронэкспорт" и группа "Кронштадт" представят программно-технические решения "Комплексный подход в создании и оснащении межвидовых центров боевой подготовки", а сотрудники НПО "Ангстрем" совместно с "Рособоронэкспортом" проведут презентацию по организации системы связи на базе радиостанции нового поколения.

В ходе IDEX-2017 специалисты АО "Рособоронэкспорт" запланировали обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями военно-политического руководства и бизнес- сообщества Объединенных Арабских Эмиратов, Ближневосточного региона, Африки, Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

Совместно с IDEX-2017 в Абу-Даби одновременно организована и военно-морская выставка NAVDEX-2017, проводимая в четвертый раз. В ее работе принимают участие 99 компаний из 27 стран.