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Эксперт рассказал, какую военную технику может приобрести у России Уругвай

20.02.2017 РИА Новости 313 0
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Ми-171Ш
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия продолжает реализовывать свою военно-техническую продукцию на латиноамериканском рынке, однако возможности некоторых стран не позволяют развернуть полномасштабное взаимодействие, Уругвай, например, может ограничиться закупками транспортных вертолетов Ми-171Ш, 24 образца которых приобрели недавно вооруженные силы Перу, считает член экспертного совета коллегии ВПК, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее замглавы Минобороны РФ Александр Фомин говорил о том, что Россия имеет перспективы поставок вооружения по военно-морской и авиационной линиям Уругваю. Более того, из справочных материалов к встрече президентов России и Уругвая, состоявшейся 16 февраля 2017 года, следует, что "прорабатывается возможность организации поставок в Уругвай учебно-боевых самолётов ЯК-130, десантных катеров, дополнительной партии автомобилей "Урал", а также другой спецтехники и снаряжения".

"Надо понимать, что Уругвай страна бедная, откровенно говоря. Военный бюджет у них минимальный. Я сомневаюсь, что они на Як-130 замахнутся. Но, например, транспортные вертолеты Ми-171Ш, несколько штук могут закупить", - сказал Мураховский.

Эксперт напомнил также об удачной "сделке" с Венесуэлой, в ходе которой было реализовано "Зенитных установок, зенитных ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок на сумму более 12 миллиардов долларов".

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Венесуэла
Перу
Россия
США
Уругвай
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Як-130
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Фомин Александр

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