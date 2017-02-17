Минобороны планирует провести сборы для депутатов Госдумы весной
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Госдума
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС
Замминистра обороны Николай Панков также отметил, что сборы проводятся регулярно
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует провести военные сборы для депутатов Госдумы этой весной. Об этом в нижней палате заявил замминистра обороны Николай Панков.
"Сборы мы проводим регулярно. Планируем проводить сборы и с нынешним составом Госдумы. Мы это сделаем весной. Конкретные сроки будем согласовывать с вами", - сказал Панков, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Дмитрия Савельева о том, планируются ли военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента.
17.02.2017
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