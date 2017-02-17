Минобороны планирует провести сборы для депутатов Госдумы весной



Госдума

Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС ГосдумаИсточник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Замминистра обороны Николай Панков также отметил, что сборы проводятся регулярно

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ планирует провести военные сборы для депутатов Госдумы этой весной. Об этом в нижней палате заявил замминистра обороны Николай Панков.

"Сборы мы проводим регулярно. Планируем проводить сборы и с нынешним составом Госдумы. Мы это сделаем весной. Конкретные сроки будем согласовывать с вами", - сказал Панков, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Дмитрия Савельева о том, планируются ли военные сборы для депутатов и сотрудников аппарата нижней палаты парламента.