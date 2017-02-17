Австралия масштабно обновит бронетехнику
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БМП Combat Vehicle 90
Источник: wikipedia.or
Австралийская армия выдала более подробную информацию о планах замены парка боевых бронированных машин, сообщает "Военный Паритет"со ссылкой на janes.com.
Информация была обнародована на Международной конференции бронетанковой техники в Лондоне.
По программе Land 400 Phase 2 должна быть выбрана замена БРМ General Dynamics Land Systems (8x8) ASLAV. В качестве кандидатов рассматриваются два типа 8-колесных ББМ - финская Patria AMV35 (с башней на два человека BAE Systems Hagglunds CV9035 и с пушкой калибра 35 мм) и немецкая Rheinmetall MAN Military Vehicles Boxer (оснащена башней Lance с двумя членами экипажа и 35 мм пушкой).
Определены следующие этапы реализации программы - испытания должны быть завершены в конце 2017 года, контракт на закупку 225 машин в 2018 году, первоначальная боевая готовность новой техники в 2021 году.
По программе Land 400 Phase 3 должны быть закуплены 450 боевых машин пехоты и ремонтно-эвакуационных машин. БМП должны прийти на смену БТР М113AS4, которые были модернизированы компанией BAE Systems Australia, но все равно не дотягивают до современных стандартов броневой защиты, мобильности и огневой мощи для этого класса наземной боевой техники. БМП должна иметь боевой вес от 30 до 45 т, высокий уровень защиты и подвижности, срок службы не менее 30 лет, экипаж три человека, десант до восьми солдат, пушка калибра 30 мм.
17.02.2017
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