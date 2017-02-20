Конец эпохи чешских БМП-2
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БМП-2 ВС Чехии
Источник: militaryparitet.com
Министерство обороны Чехии планирует приступить к тендеру стоимостью более 50 млрд чешских крон (1,9 млрд долл США) для закупки более 200 новых боевых машин пехоты, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com.
Тендер будет объявлен в середине этого года, планируется пригласить отечественных и зарубежных производителей бронетехники для демонстрации своей продукции.
Выбор победителя состоится в 2019 году, поставки должны начаться с 2020 года. Чешская армия желает заменить парк из более 200 БМП советской разработки, которые состоят на вооружении с 1980-х годов (БМП-2)
17.02.2017
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