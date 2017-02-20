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Конец эпохи чешских БМП-2

20.02.2017 Военный паритет 470 1
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БМП-2
БМП-2 ВС Чехии
Источник: militaryparitet.com

Министерство обороны Чехии планирует приступить к тендеру стоимостью более 50 млрд чешских крон (1,9 млрд долл США) для закупки более 200 новых боевых машин пехоты, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com.


Тендер будет объявлен в середине этого года, планируется пригласить отечественных и зарубежных производителей бронетехники для демонстрации своей продукции.


Выбор победителя состоится в 2019 году, поставки должны начаться с 2020 года. Чешская армия желает заменить парк из более 200 БМП советской разработки, которые состоят на вооружении с 1980-х годов (БМП-2)

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Чехия
Продукция
БМП-2
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
166
№1
20.02.2017 17:28
А старые БМП-2 Украине отдадут, чтобы самим не утилизировать.
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