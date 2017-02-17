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Венгерская полиция получит новую партию вертолетов MD

20.02.2017 Военный паритет 155 0
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MD902
Двухдвигательный вертолет MD902. Фото: www.aeroflight.co.uk

В конце января Национальная полиция Венгрии и компания MD Helicopters (MDHI) заключили контракт на поставку еще пяти вертолетов типа MD902 Explorer для базирования в аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште, в котором сейчас базируются три вертолета MD 500E. Новые вертолеты заменят устаревшие Ми-2 советского периода, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com.


С этим приобретением венгерская полиция стала крупнейшим оператором вертолетов компании MD в Восточной Европе. Отмечается, что компания сотрудничает с Венгрией на протяжении более 30 лет.


Вертолеты модели 902 оснащены оборудованием ночного видения, трехосевым автопилотом, крючками для перевозки грузов, силовая установка состоит из двух двигателей Pratt and Whitney Canada PW207E.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Ми-2
Компании
MD Helicopters

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