Венгерская полиция получит новую партию вертолетов MD



Двухдвигательный вертолет MD902. Фото: www.aeroflight.co.uk Двухдвигательный вертолет MD902. Фото: www.aeroflight.co.uk

В конце января Национальная полиция Венгрии и компания MD Helicopters (MDHI) заключили контракт на поставку еще пяти вертолетов типа MD902 Explorer для базирования в аэропорту им. Ференца Листа в Будапеште, в котором сейчас базируются три вертолета MD 500E. Новые вертолеты заменят устаревшие Ми-2 советского периода, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com.

С этим приобретением венгерская полиция стала крупнейшим оператором вертолетов компании MD в Восточной Европе. Отмечается, что компания сотрудничает с Венгрией на протяжении более 30 лет.

Вертолеты модели 902 оснащены оборудованием ночного видения, трехосевым автопилотом, крючками для перевозки грузов, силовая установка состоит из двух двигателей Pratt and Whitney Canada PW207E.