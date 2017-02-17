F-35. Стоимость самолета снова упадет



F-35C Lightning II авианосного базирования проводит дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика KC-135 ВВС США. 20 августа 2013г..

Источник: www.lockheedmartin.com F-35C Lightning II авианосного базирования проводит дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика KC-135 ВВС США. 20 августа 2013г..Источник: www.lockheedmartin.com

Стоимость стелс-истребителя F-35А производства компании Lockheed Martin Corp может снизиться на 16% - до примерно 80 млн долл США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (фото - F-35C для ВМС США на станции Патаксент-Ривер, Мэриленд, 28 сентября 2015).

Такое заявление сделал глава Офиса программы F-35 генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан (Chris Bogdan) на слушаниях в Конгрессе США 16 февраля. По его словам, самолет F-35A в версии для ВВС в последней партии стоил меньше 95 млн долл, в предыдущей - 102 млн.

Президент Дональд Трамп и другие официальные лица США критиковали эту самую дорогую программу Пентагона за задержки и перерасход средств, но в последние годы цена на истребители неуклонно снижается. Богдан заявил, что несколько раз говорил с Трампом по цене самолета.

В настоящее время истребители производятся для военной авиации США и 10 стран-союзников. Генеральный подрядчик Lockheed Martin выполняет программу вместе со своими партнерами Northrop Grumman, Pratt & Whitney (United Technologies Corp) и BAE Systems Plc.