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F-35. Стоимость самолета снова упадет

20.02.2017 Военный паритет 223 0
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F-35C
F-35C Lightning II авианосного базирования проводит дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика KC-135 ВВС США. 20 августа 2013г..
Источник: www.lockheedmartin.com

Стоимость стелс-истребителя F-35А производства компании Lockheed Martin Corp может снизиться на 16% - до примерно 80 млн долл США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на reuters.com (фото - F-35C для ВМС США на станции Патаксент-Ривер, Мэриленд, 28 сентября 2015).


Такое заявление сделал глава Офиса программы F-35 генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан (Chris Bogdan) на слушаниях в Конгрессе США 16 февраля. По его словам, самолет F-35A в версии для ВВС в последней партии стоил меньше 95 млн долл, в предыдущей - 102 млн.


Президент Дональд Трамп и другие официальные лица США критиковали эту самую дорогую программу Пентагона за задержки и перерасход средств, но в последние годы цена на истребители неуклонно снижается. Богдан заявил, что несколько раз говорил с Трампом по цене самолета.


В настоящее время истребители производятся для военной авиации США и 10 стран-союзников. Генеральный подрядчик Lockheed Martin выполняет программу вместе со своими партнерами Northrop Grumman, Pratt & Whitney (United Technologies Corp) и BAE Systems Plc.

17.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
F-35C
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Pratt&Whitney
Персоны
Трамп Дональд

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