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Индия станет местом производства компонентов ПЗРК "Стингер"

20.02.2017 Военный паритет 192 0
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Stinger
ЗУР «Стингер». Источник: ЦАМТО

Сегодня компания Raytheon подписала с индийской фирмой TATA Advanced Systems Ltd (TASL) меморандум о взаимопонимании по совместному производству компонентов переносного ЗРК Stinger, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in.


Сочетание сверхзвуковой скорости ракеты с высокой маневренностью и мощной боеголовкой делает ее мощным противовоздушным оружием. Кроме того, ЗУР этого комплекса может использоваться как ракета воздушного боя на большинстве самолетов и вертолетов. Таким образом, Индия становится местом производства этих знаменитых комплексов.


В 2016 году Нью-Дели сделал заказ на это оружие для оснащения закупаемых ударных вертолетов AH-64 Apache, которые в ближайшее время поступят на вооружение. За последние пять лет компания TASL стала важным партнером таких оборонных гигантов как Boeing, Airbus Group, Sikorsky Aircraft Corporation, Lockheed Martin Aeronautics, Pilatus Aircraft Ltd, Cobham Mission Equipment, RUAG Aviation и индийской Организации оборонных проектов DRDO.

17.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
AH-64
Stinger
Компании
Airbus
Boeing
DRDO
Lockheed-Martin
Pilatus Aircraft
Raytheon
Sikorsky Aircraft
Tata Motors

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