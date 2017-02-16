Россия и Филиппины обсудили военное сотрудничество



Николай Патрушев

Источник: Юрий Смитюк / ТАСС Николай ПатрушевИсточник: Юрий Смитюк / ТАСС

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Российская делегация во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсудила на Филиппинах вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза России.

Уточняется, что в городе в Филиппинах состоялись первые российско-филиппинские консультации по вопросам региональной и международной безопасности.

"Рассмотрены вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, перспективы взаимодействия на антитеррористическом и антинаркотическом направлениях, противодействия транснациональной преступности, общие задачи служб береговой охраны", - говорится в сообщении.

Патрушев возглавил российскую делегацию, в состав которой вошли представители МИД РФ, Минобороны РФ, МВД РФ, также сотрудники аппарата Совета Безопасности.

Отмечается, что с филиппинской стороны во встрече участвовали Генеральный директор Совета национальной безопасности Республики Филиппины Хермогенес Эсперон, министр национальной обороны Филиппин Дельфин Лорензана, министр внутренних дел Республики Исмаэль Суэно, представители силовых и правоохранительных органов.

Отмечается, что были обсуждены различные аспекты российско-филиппинского сотрудничества в области обеспечения региональной и международной безопасности, проанализированы основные вызовы и угрозы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Темами консультаций стали также перспективы совершенствования договорно-правовой базы российско-филиппинских отношений. Стороны подтвердили стремление к укреплению двустороннего сотрудничества в области безопасности, а также договорились о проведении регулярных консультаций по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес", - отмечает пресс-служба.