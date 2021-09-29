Патрушев рассказал о вмешательстве США в выборы и ответил на японские претензии

Уникальность комплекса С-400 "Триумф" в том, что он полностью прикрывает небо над Сахалинской областью и способен уничтожать гиперзвуковые цели.

Двухдневная рабочая поездка секретаря Совбеза России Николая Патрушева на Сахалин началась с посещения зенитно-ракетного полка С-400.

С февраля 2021 года полк перевооружен на новые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф". Уникальность "Триумфа", который полностью прикрывает небо над Сахалинской областью, в том, что он предназначен для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых ракет.

Патрушев заслушал доклады о боевом дежурстве ракетчиков, которые в его присутствии провели учебное развертывание расчета комплекса. Секретарь Совбеза затем осмотрел мобильный пункт управления Восточного военного округа на базе бронеавтомобилей "Тигр-М". Эти новейшие комплексы предназначены для обеспечения командования войсками на удаленных, труднодоступных и изолированных направлениях, а также для решения внезапно возникающих задач. Кроме того, они обеспечивают командиров подразделений закрытой и открытой телефонной связью, а также могут организовывать видеоконференцию и электронную переписку.

С временно исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа Евгением Никифоровым Патрушев обсудил оперативную обстановку на дальневосточном направлении, вопросы социального обеспечения военнослужащих и их семей.

После военных к секретарю Совбеза для блиц-интервью подступили журналисты, которых интересовали непростые отношения России с Японией и, конечно, с США. Особенно в части критики госдепом прошедших выборов.

"Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию. Значительно увеличилось воздействие на государственные информационные системы и критическую цифровую инфраструктуру", - заявил Патрушев. По его словам, в том числе зафиксированы кибератаки с территории США на серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования. При этом он заметил, что госдепартамент США еще до голосования публично высказывал сомнение в справедливости волеизъявления в России.

На серверы Центральной избирательной комиссии в дни голосования в России зафиксированы кибератаки с территории США

"Подконтрольные западные СМИ публиковали голословные обвинения в нарушении демократических прав в нашей стране. Американские некоммерческие организации проводили среди россиян незаконную предвыборную агитацию", - подчеркнул Патрушев. А после завершения голосования госдепартамент США сообщил, что выборы прошли в условиях, не способствующих свободному и справедливому процессу". При этом секретарь Совбеза, обратил внимание на то, что присутствовавшие на выборах наблюдатели, в том числе от ПАСЕ и ОДКБ, в один голос заявили, что ход голосования полностью соответствовал всем демократическим и международно-правовым стандартам.

По мнению Патрушева, все это давление связано с тем, что Западу не по нраву рост влияния России на мировые процессы и ее планомерное социально-экономическое развитие. В этой связи, по его словам, все более напористыми становятся попытки вмешательства во внутренние дела нашего государства, в том числе в период проведения важных политических событий. По данным Патрушева, только в 2020 году объемы финансирования деятельности против России американской неправительственной организации "Национальный фонд в поддержку демократии" составили 10 миллионов долларов. Кроме того, в 2021 году решением конгресса США "Фонд борьбы с влиянием России" профинансирован в объеме 290 млн долларов. Аналогичные суммы планируется выделять до 2023 года.

Еще один вопрос, который журналисты не могли не задать на Сахалине Патрушеву, - как он относится к заявлению некоторых политиков в Японии о том, что Россия должна извиниться за военные действия СССР против Японии в 1945 году. В ответ на это секретарь Совбеза напомнил, что Япония входила в коалицию государств, развязавших Вторую мировую войну. С самого начала XX века она называла себя "Пруссией Востока". А в 1932 году во всеуслышание на Лиге наций японский граф Уцода заявил, что "миссия японцев на земле - руководить миром".

"Свои намерения Япония попыталась воплотить в годы Второй мировой. И делала это самыми нечеловеческими методами. Более 20 миллионов только мирного населения Индонезии, Китая, Вьетнама, Таиланда, Филиппин, других стран Индокитая погибли от рук японцев. Императорские войска сжигали жителей целых деревень, проводили медицинские эксперименты над живыми людьми, испытывали биологическое оружие над военнопленными", - особо подчеркнул Патрушев. По его словам, эти факты подтверждены и задокументированы в ходе трибуналов, осудивших японских милитаристов. На судебных заседаниях были обнародованы планы по созданию "Великой Восточной Азии" под гегемонией Японии на территории всего Индокитая, Афганистана и Дальнего Востока России. Вскоре же после начала реализации нацистского плана "Барбаросса" японцы планировали осуществить собственный стратегический замысел "Кантокуэн", который предполагал удар по ослабленному войной СССР в 1941 году и захват его вплоть до Омска.

Сегодня, как отметил секретарь СБ РФ, официальный Токио практически стер из памяти японцев всю правду об имперских амбициях милитаристской Японии, о преступлениях тех лет, вычеркнул из учебников факты о США как противнике тех лет и виновнике атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

"Однако как бы ни старались в Японии переписать историю, историческая память навеки осталась у народов Азиатско-Тихоокеанского региона. Может быть, поэтому Японии до сих пор трудно найти себе сторонников среди стран Азии", - подытожил Патрушев.

Иван Егоров (Южно-Сахалинск)