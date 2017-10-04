Список, вооружающий воображение



Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Георгий Зимарев

Узбекистан понял, какой российской продукцией хочет усилить свою армию

Как стало известно “Ъ”, Узбекистан определился с типами вооружений и военной техники, которую хотел бы приобрести в России. Интерес касается как бронетехники и боеприпасов, так и истребителей Су-30СМ. Однако, по данным “Ъ”, запросы Узбекистана не соответствуют его финансовым возможностям — несмотря даже на "беспрецедентное для страны — не члена ОДКБ" право расплачиваться за оружие и технику по внутрироссийским ценам.

О том, что Узбекистан определился с основными типами вооружений и военной техники, которую хотел бы приобрести в России, “Ъ” рассказали источники в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По их словам, в список вошли, в частности, боевые и военно-транспортные вертолеты, бронетехника, стрелковое оружие и боеприпасы. Есть интерес и к многофункциональным истребителям Су-30СМ. "В августе делегация высокопоставленных узбекских силовиков посетила Иркутский авиастроительный завод, где ознакомилась с его производственными мощностями,— говорит один из собеседников “Ъ”.— Увиденным они остались довольны". А 20 сентября секретарь Совбеза Николай Патрушев обсуждал перспективы ВТС на встрече с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Подробности встречи не разглашались, однако, по данным “Ъ”, стороны коснулись вопроса ремонта военной техники, доставшейся Ташкенту после распада СССР и нуждающейся в нем (например, танков Т-62 и Т-72 до уровня Т-62М и Т-72Б3 или вертолетов типа "Ми").

Сотрудничество Москвы и Ташкента в оружейной сфере достаточно скромное: по словам источника “Ъ”, близкого к Минобороны РФ, до 2005 года велись отдельные поставки БТР-80, вертолетов Ми-8, минометов различного калибра, гранатометов с боеприпасами, а также снайперского оружия. Впоследствии интерес узбекских силовиков ограничился поставками боеприпасов (как стрелковых, так и артиллерийских), а также взрывчатых веществ, продолжает собеседник “Ъ”: "Они (взрывчатые вещества.— “Ъ”) были нужны для спецподразделений органов госбезопасности, которым нужно было проникать в помещения для ликвидации потенциальной угрозы". Более крупных контрактов Россия и Узбекистан не заключали.

Ситуация изменилась после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Уже при его преемнике Шавкате Мирзиёеве военные ведомства двух стран подписали 29 ноября 2016 года договор о развитии ВТС. В апреле 2017 года стороны ратифицировали договор: во время международной конференции по безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу обменялся со своим узбекским коллегой Кабулом Бердиевым соответствующими грамотами.

Условия этого договора "беспрецедентны", говорят источники “Ъ” в сфере ВТС: де-факто Узбекистан получает одинаковые привилегии с партнерами России по ОДКБ. В частности, узбекские военные и иные силовики получили право покупать вооружения и спецтехнику не по коммерческим, а по внутрироссийским ценам (например, по такой схеме Казахстан приобретает российские истребители Су-30СМ). "Это было сделано, потому что Москва хотела привлечь Ташкент именно по геополитическим соображениям и решила дать льготы, равные тем, что есть у стран—членов ОДКБ",— говорит один из собеседников. Другой источник уточняет, что вкупе с угрозой, исходящей из Афганистана, российские переговорщики рассчитывали, что Узбекистан станет "более сговорчивым". Однако этого пока не произошло: по его словам, до заключения контрактов даже по такой схеме "еще очень далеко". "Сейчас у них довольно большой список желаний, он сильно превышает их возможности и нужды, но нет никаких гарантий, что хоть что-то из этого будет приобретено",— считает источник “Ъ”.

Напомним, что в апреле заместитель директора Федеральной службы по ВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Москва и Ташкент обсуждают вопрос о создании в Узбекистане сервисных центров по обслуживанию военной техники и вооружений. По сведениям “Ъ”, Россия рассчитывала, что ожидавшие ремонта узбекские штурмовики Су-25 (восемь единиц) и истребители МиГ-29 (восемь машин) будут модернизированы на предприятиях российского авиапрома. Однако, по данным “Ъ”, уже после подписания договора узбекские военные предпочли первые партии машин (по четыре каждого типа) отправить не в Россию, а в Белоруссию — на 558-й авиаремонтный завод (Барановичи). Этот шаг вызвал "некое недоумение у российской стороны", говорит собеседник в сфере ВТС: "Мы сделали огромный шаг навстречу, ответной реакции пока не почувствовали".

Вчера в Федеральной службе по ВТС от комментариев “Ъ” воздержались.

По мере усиления давления на организацию ИГ (запрещена в РФ) ее сторонники открывают новые фронты: теракты в Европе, вылазка на Филиппинах, активизация в Афганистане. От него Россию отделяет лишь постсоветская Центральная Азия, выходцев из которой немало в рядах экстремистов. "Власть" выяснила, насколько надежно защищен этот регион от возможной угрозы из Афганистана.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич