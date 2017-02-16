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Побывавший на Фолклендской войне индийский авианосец спишут в марте

17.02.2017 Lenta.ru 177 0
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Viraat
Авианосец ВМС Индии INS Viraat. Источник: 3.bp.blogspot.com

Индия спишет свой самый старый авианосец "Вираат" 6 марта 2017 года, сообщил источник издания Hindustan Times.

На церемонии будет присутствовать министр обороны страны Манохар Паррикар. По словам источника, будущее авианосца пока неизвестно. На данный момент кораблем заинтересовались представители штата Андхра-Прадеш.

Корабль был заложен в 1944 году как последний представитель серии британских легких авианосцев типа "Центавр". В 1945 году строительство заморозили, но в 1950-е годы возобновили. ВМС Великобритании получили корабль под именем "Гермес" в ноябре 1959 года.

"Гермес" прослужил в Королевском флоте до 1985 года, в том числе участвовал в Фолклендской войне с Аргентиной в 1982-м. В 1987 году был передан Индии, которая присвоила ему имя "Вираат". На данный момент он считается старейшим представителем среди кораблей своего класса, продолжающих службу.

Корабль полным водоизмещением 28,7 тысячи тонн развивает максимальную скорость хода 28 узлов. Несет авиагруппу из 26 летательных аппаратов, включая 16 самолетов вертикального взлета Sea Harrier, а также противолодочные и многоцелевые вертолеты.

16.02.2017
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Гермес
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Проекты
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