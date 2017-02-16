"Ростех" создаст электронный суперхолдинг
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Источник: Объединенная приборостроительная корпорация
Концерны "Росэлектроника" и "Объединенная приборостроительная корпорация" (ОПК) будут преобразованы в единый холдинг. Об этом, как передает "Интерфакс", заявили в пресс-службе госкорпорации "Ростех", которой принадлежат обе структуры.
"Объединенная компания станет самым крупным игроком в таких высокотехнологичных сегментах, как автоматизированные системы управления, связь, радиоэлектронная разведка, а также крупным игроком на гражданском рынке", — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в "Ростехе", создаваемая компания, которую возглавит Григорий Элькин (ныне первый замглавы ОПК и генконструктор по теме автоматизированных систем управления и связи вооруженных сил) объединит в себе компетенции по производству компонентной базы и готовой продукции. Объединение холдингов станет частью стратегии радиоэлектронного кластера госкорпорации, по которой должны быть сформированы отдельные продуктовые дивизионы.
"В настоящий момент мы рассматриваем различные варианты стратегических инвесторов", — сообщил индустриальный директор радиоэлектронного кластера "Ростеха" Сергей Куликов.
Холдинг "Росэлектроника" создан в 1997 году, до 2009 года (когда он был передан "Ростеху") это была отдельная государственная компания, носившая название "Российская электроника". На данный момент консолидирует более 100 предприятий-производителей электронной компонентной базы, полупроводниковых приборов и материалов, СВЧ-техники, а также информационно-управляющих систем и средств связи. Выручка в 2015 году — 59 миллиардов рублей.
"Объединенная приборостроительная корпорация" создана в составе "Ростеха" в 2014 году. Холдинг занимается координацией работ в сфере создания систем связи, навигации, радиоэлектронной борьбы, защиты информации и автоматизированного управления войсками. Управляет такими крупными головными разработчиками радиоэлектронной техники, как концерн "Созвездие", концерн "Вега", ОАО "Системы управления". Выручка в 2015 году — 105 миллиардов рублей.
16.02.2017
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