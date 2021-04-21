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Военно-промышленный курьер

«Магистр» дирижирует боем

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Источник изображения: Фото: katalog-rek.ru

На вооружение принят новый комплекс автоматизированного управления ПВО

Современный противовоздушный бой крайне скоротечен. Лишь своевременное и точное обнаружение противника и быстрое принятие решения позволяют одержать в нем победу. В этом теперь командирам разных уровней может помочь комплекс «Магистр-СВ», который предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств, а также координации противовоздушного боя.

По словам генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева, в состав комплекса входят оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки.

Судя по представленной разработчиками фотографии, все они размещены в унифицированном модуле, созданном на шасси БМП-3. Основным элементом комплекса является оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения летательных аппаратов различного назначения. Так называемое компьютерное зрение требует кропотливой работы по созданию цифровых образов различных аэродинамических целей. Поэтому разработчикам потребовалось сформировать значительную базу данных оптических характеристик летательных аппаратов, а также особенностей излучения естественных помех.

“ Комплекс «Магистр-СВ» повышает возможности войсковой ПВО вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотниками ”

Комплекс «Магистр-СВ» повышает возможности войсковой ПВО вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотниками. При его создании учтены недостатки, выявленные во время войсковой эксплуатации единой системы управления тактического звена «Барнаул-Т». Хотя было в ней и немало плюсов. В качестве иллюстрации можно привести преимущества системы «Барнаул-Т», которые относятся сейчас и к комплексу «Магистр-СВ». Система «Барнаул-Т» позволяет:

  • создать единую систему целеуказания и целераспределения;
  • использовать для огневых действий минимально необходимое количество огневых средств;
  • осуществлять оптимальный выбор наиболее подходящих стартовых и огневых позиций;
  • своевременно совершать перемещения и маневр различной боевой техники;
  • автоматизировать процесс управления стрельбой подчиненных средств;
  • определить порядок построения огневых подразделений и их действия;
  • реализовать одновременное управление разными по типу зенитными системами и комплексами;
  • осуществлять взаимодействие с другими средствами воздушной разведки, управления и системами связи;
  • максимально сократить весь цикл управления до нескольких секунд.

Михеев отмечает, что примененные в «Магистр-СВ» программные и технические решения позволяют более эффективно бороться с существующими и перспективными средствами воздушного нападения противника. Кроме того, комплекс повышает скрытность и живучесть группировки ПВО.

«Магистр-СВ» может быть интегрирован в подсистему управления перспективного зенитного ракетного вооружения, способного вести борьбу с высокоточным оружием и летательными аппаратами различного назначения. Он способен взаимодействовать со всеми зенитными средствами и радиолокационными станциями ПВО отечественного производства, а также с целым рядом аналогичных систем ВВТ, созданных за рубежом. Открытая архитектура построения комплекса во многом опережает свое время, что позволяет унифицированному модулю «Магистр-СВ» занимать передовые позиции в своем классе. Его поставки в войска начнутся уже в 2021 году.

Согласно официальной информации Ростеха разработчиком унифицированного модуля «Магистр-СВ» является НПП «Рубин», входящее в АО «Концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», ведущего предприятия в данной области. Он образован в 1997 году, в 2009-м вошел в состав госкорпорации «Ростех».

В состав холдинга «Росэлектроника» входит более 120 предприятий и научных организаций, включая крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны: АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн «Вега», АО «Концерн «Автоматика», АО «Системы управления», а также Национальный центр информатизации (НЦИ).

Головной структурой холдинга «Росэлектроника» является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». Сегодня холдинг формирует более 50 процентов выпуска электронных компонентов в России, а также восемь процентов продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10 процентов рабочих мест отрасли.


Юрий Кнутов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 14 (877) за 20 апреля 2021 года

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Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
БМП-3
Компании
Концерн «Созвездие»
ОАО "Концерн "ВЕГА"
ОПК АО
Ростех
Росэлектроника
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