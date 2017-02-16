Индия возрождает ТРДДФ "Кавери"



Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016

Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com

Вместе с французской компанией Safran Индия планирует возобновить создание ТРДФФ Kaveri, заявил сегодня представитель DRDO на выставке Aero India 2017.

Этот двигатель должен использоваться на легких боевых самолетах, заявил директор по развитию DRDO С.П. Нараянан (C.P. Narayanan). Проект "Кавери" был инициирован в марте 1989 года, но был прекращен в 2015 годах после серии неудач. ТРДДФ является одним их самых сложных высокотехнологичных программ в любой развитой стране мира.

По словам Нараянана, ставится задача улучшить прототип "Кавери" версии К8 до уровня К9. Сотрудничество с французской компанией будет вестись в рамках офсетного соглашения по контракту на приобретение истребителей Rafale.