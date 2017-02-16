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Индия возрождает ТРДДФ "Кавери"

17.02.2017 Военный паритет 136 0
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Истребитель Rafale EM
Первый построенный для Египта на предприятии французской компании Dassault Aviation одноместный истребитель Rafale EM (серийный номер ЕМ01). Мериньяк, 01.07.2016
Источник: J.P. Dewam / www.defens-aero.com

Вместе с французской компанией Safran Индия планирует возобновить создание ТРДФФ Kaveri, заявил сегодня представитель DRDO на выставке Aero India 2017.


Этот двигатель должен использоваться на легких боевых самолетах, заявил директор по развитию DRDO С.П. Нараянан (C.P. Narayanan). Проект "Кавери" был инициирован в марте 1989 года, но был прекращен в 2015 годах после серии неудач. ТРДДФ является одним их самых сложных высокотехнологичных программ в любой развитой стране мира.


По словам Нараянана, ставится задача улучшить прототип "Кавери" версии К8 до уровня К9. Сотрудничество с французской компанией будет вестись в рамках офсетного соглашения по контракту на приобретение истребителей Rafale.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Safran

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