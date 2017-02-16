Директоров ОАК обучат теории и практике бережливого производства



Фойе КБ «Туполева» Фойе КБ «Туполева»

ЦАМТО, 16 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация начала серию тренингов по основам бережливого производства для директоров предприятий холдинга. Стратегия ОАК предусматривает пятикратное увеличение производительности труда на предприятиях корпорации.

Первая, теоретическая часть курса «Повышение эффективности производства с использованием методологии Lean», прошла на базе ПАО «Туполев». В образовательной программе приняли участие директора предприятий ОАК, первые заместители, заместители по производству и качеству.

Курс прочитали специалисты Московского авиационного института. Программа включала в себя как разбор ключевых понятий, инструментов и подходов бережливого производства, так и детальный анализ практических ситуаций, реализуемых проектов и проблемных моментов, возникающих при внедрении методологии Lean на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации. Отдельное внимание было уделено методикам проведения изменений, разбору лучших мировых и российских практик, в том числе реализованных и реализуемых в рамках корпорации.

«Бережливое производство становится одним из самых действенных инструментов повышения производительности труда на заводах ОАК. Эффект от внедрения лин- на некоторых производствах превышает десятки миллионов рублей», – отметил вице-президент по производству и техническому развитию ОАК Сергей Юрасов.

Обучение топ-менеджмента предприятий проводится в соответствии с поручением президента ПАО «ОАК» и в рамках реализации стратегии корпорации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».