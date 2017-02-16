Директоров ОАК обучат теории и практике бережливого производства
|
|
Фойе КБ «Туполева»
ЦАМТО, 16 февраля. Объединенная авиастроительная корпорация начала серию тренингов по основам бережливого производства для директоров предприятий холдинга. Стратегия ОАК предусматривает пятикратное увеличение производительности труда на предприятиях корпорации.
Первая, теоретическая часть курса «Повышение эффективности производства с использованием методологии Lean», прошла на базе ПАО «Туполев». В образовательной программе приняли участие директора предприятий ОАК, первые заместители, заместители по производству и качеству.
Курс прочитали специалисты Московского авиационного института. Программа включала в себя как разбор ключевых понятий, инструментов и подходов бережливого производства, так и детальный анализ практических ситуаций, реализуемых проектов и проблемных моментов, возникающих при внедрении методологии Lean на предприятиях Объединенной авиастроительной корпорации. Отдельное внимание было уделено методикам проведения изменений, разбору лучших мировых и российских практик, в том числе реализованных и реализуемых в рамках корпорации.
«Бережливое производство становится одним из самых действенных инструментов повышения производительности труда на заводах ОАК. Эффект от внедрения лин- на некоторых производствах превышает десятки миллионов рублей», – отметил вице-президент по производству и техническому развитию ОАК Сергей Юрасов.
Обучение топ-менеджмента предприятий проводится в соответствии с поручением президента ПАО «ОАК» и в рамках реализации стратегии корпорации.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО «ОАК».
16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
15.06.2016 Авиастроители на форуме "Инженеры будущего-2016" освоят принципы бережливого производства
14.10.2015 Вторая сотня, второе дыхание
02.04.2015 Проект компании «Сухой» по совершенствованию производственной системы вновь признан лучшим в отечественном авиастроении
13.08.2014 Продюсер технологий
25.06.2014 Заседание Совета по науке и образованию
27.02.2013 Казанским авиазаводом будет управлять тройка
30.01.2013 Итоги и планы ОАК 2012-2013
20.03.2012 На КВЗ состоялось первое заседание Координационного совета по промышленности с участием представителей Минпромторга