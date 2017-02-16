Юрий Борисов проверил ход выполнения ГОЗ на АО «ПСЗ «Янтарь»



Юрий Борисов

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо Юрий БорисовИсточник: РИА Новости / Игорь Зарембо

ЦАМТО, 16 февраля. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов проверил ход выполнения гособоронзаказа на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

На предприятии заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов провел совещание на борту фрегата «Адмирал Макаров», где заслушал доклад генерального директора АО «Янтарь» Эдуарда Ефимова по вопросам строительства и испытаний кораблей, передача которых в состав ВМФ намечена на текущий 2017 год, а также доклад генерального директора АО «33 судоремонтный завод» Илью Самарина по вопросам сервисного обслуживания кораблей и судов Балтийского флота.

В ходе посещения судостроительного завода «Янтарь» заместитель министра обороны РФ ознакомился с перспективами загрузки производственных мощностей.

По итогам визита на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», Юрий Борисов отметил положительную динамику по основным направлениям деятельности этого предприятия.