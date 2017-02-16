Отсель грозить мы будем НАТО: как Россия увеличивает ракетную мощь и чем отвечает Запад



Боевые машины очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М», предназначенные для передачи 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Капустин Яр, ноябрь 2016 года

Источник: АО "Научно-производственная корпорация «КБ Машиностроения» Боевые машины очередного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М», предназначенные для передачи 119-й отдельной ракетной бригаде 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Капустин Яр, ноябрь 2016 годаИсточник: АО "Научно-производственная корпорация «КБ Машиностроения»

Западные дипломаты обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом, в частности, говорится в третьем издании доклада "Post-Truth, Post-West, Post-Order?", опубликованного накануне проведения 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"В то время, как Россия продолжает выступать против развертывания НАТО систем ПРО в Европе, некоторые западные дипломаты обвиняют Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который положил конец ракетному кризису в конце 1980-х. На прошлогодней Мюнхенской конференции премьер-министр РФ уже заявил о новом периоде "холодной войны", - сказано в докладе Мюнхенской конференции.

Речь идет о возможном размещении в Калининграде ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Этот документ подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в 1987 году. США и СССР (правопреемницей которого выступает Россия) обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5 тысяч 500 километров) и малой (от 500 до 1 тысячи км) дальности.

Согласно ежегодному докладу "Post-Truth, Post-West, Post-Order?", который ссылается на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies), на вооружении России в Калининграде уже имеются зенитные управляемые ракеты С-400 (от нескольких десятков до нескольких сотен километров дальности).

В конце прошлого года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров анонсировал планы Кремля разместить в Калининградской области ракетные комплексы "Искандер" (до 500 км) и зенитно-ракетные системы большого и среднего радиуса действия.

"Мы вынуждены ужесточать систему воздушно-космической обороны на данном направлении, привлечь дополнительные силы и средства для решения задач прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления. В это усиление входит и размещение С-400 (системы S-400 40N6 - Авт.) и комплексов "Искандер" в Калининграде, и создание новых формирований в Западном и Южном военных округах", - сказал Виктор Озеров.

В США и ЕС резко раскритиковали планы Кремля и призвали Владимира Путина не размещать "Искандеры". Позже Reuters со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что в прошлом году РФ таки отправила в Калининград оснащенные ядерными боеголовками ракеты "Искандер-М". Издание не исключало, что такая переброска могла происходить в рамках учений, как и в 2014 году. Но позже пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков косвенно подтвердил наличие ракет в Калининграде (без упоминания о ядерных боеголовках), отвечая на вопрос о переброске "Искандеров": "Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли упразднены планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса на европейском континенте".

Также в прошлом году в Калининграде Россия развернула береговой ракетный комплекс "Бастион", на что в НАТО заявили, что таким образом Москва демонстрирует свою агрессивную военную позицию.

Типы ракетных комплексов РФ, размещенных или планируемых к размещению в Калининграде:

"Искандер-М" (SS-26 Stone) 9М723 (баллистические ракеты, малая дальность) и 9М728 (крылатые ракеты, дальность 500 км+): оперативно-тактические ракетные комплексы, предназначенные для уничтожения систем ПВО и ПРО, а также объектов, прикрываемых ими.

Система S-400 40N6: зенитная ракета большой дальности, предназначенная для уничтожения самолетов АВАКС и беспилотников, радиус до 400 км, пока не задействована в Калининграде.

3К55 "Бастион" (SSC-5 Stooge): береговой ракетный комплекс, предназначен для поражения кораблей различных классов и типов, конвоев и авианосных ударных групп, радиус до 300 км.

Система S-400 48N6D: зенитная ракета большой дальности, предназначенная для уничтожения ракетных и авиационных средств, радиус до 200 км, развернута в Калиниграде.

Система S-400 9М96-2: зенитная управляемая ракета, предназначенная для поражения всех ракетных и авиационных средств на средних дистанциях, радиус до 100 км, развернута в Калининграде.

Система S-400 9М96: зенитная управляемая ракета, предназначенная для поражения ракетных и авиационных средств на малых дистанциях, развернута в Калининграде.

Но, как говорится в докладе "Post-Truth, Post-West, Post-Order?", вызывают обеспокоенность планы РФ усилить ракетный потенциал в Калининграде. "В настоящий момент несколько типов ракет "земля-воздух", которые дислоцированы в Калининграде, покрывают диапазон, по крайней мере, до 200 км. Несколько дополнительных оборонительных и наступательных ракетных систем могут быть там развернуты. В прошлом году Россия заявляла, что в рамках учений может разместить там ракеты "Искандер". Россия также якобы протестировала и может выставить к наземному базированию крылатую ракету, которую в Вашингтоне расценивает как превышающую нижний порог средней дальности по Договору (между Россией и США от 1987 года - Ред.) о ликвидации ракет средней и малой дальности и, таким образом, нарушающую договор. Их потенциальный диапазон - 1 тысяча 500 км", - говорится в пояснении к инфографике.

Вероятно, речь идет о крылатых ракетах "Калибр" (с радиусом действия до 1500 км), которые Россия планирует разместить в Западном и Южном военных округах, о чем говорил Виктор Озеров. По сообщениям российских СМИ, Кремль их "протестировал" в Сирии еще в конце 2015 года, выпустив с кораблей в Каспийском море. Правда тогда же CNN сообщил, что не все ракеты попали в цель. Как минимум четыре из них не долетели до Сирии и упали на территории Ирана. Да и в США неоднократно подвергали сомнению дальность действия ракет "Калибр". Все же, планы Кремля разместить в Калининграде, а также Западном и Южном военных округах такие ракеты (они также могут нести и ядерные заряды), вызывает обеспокоенность. Ведь только размещенные "Искандеры" в Калининграде с радиусом поражения до 500 км "достанут" до Копенгагена, Стокгольма и Берлина. А ракеты "Калибр" "захватывают" почти всю Европу.

Также вчера New York Times в своей статье написала, что РФ тайно развернула новые крылатые ракеты SSC-X-8 (по сообщениям российских СМИ, вероятно речь идет о наземном варианте стратегической крылатой ракеты Х-101 с радиусом действия до 5 тысяч 500 км - прим. авт.). По информации New York Times, один из таких ракетных комплексов по-прежнему находится на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, другой в декабре 2016-го переброшен на другую военную базу. Какую именно - не уточняется.

В США уже отреагировали на статью New York Times. "Владимир Путин продолжает испытывать новую Администрацию (США - прим. авт.), а тем временем развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности стало существенной военной угрозой силам США в Европе и нашим союзникам по НАТО. В свете недавних событий пришло время новой Администрации предпринять немедленные действия, чтобы усилить наши сдерживающие позиции в Европе и защитить наших союзников", - заявил американский сенатор Джон Маккейн, призвав США модернизировать свои ядерные силы, чтоб быть готовыми противостоять российской ядерной доктрине.

Позже сегодня данные о нарушении Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности прокомментировали и в Госдепе. "Наша Администрация проводит тщательный анализ продолжающихся нарушений Договора для оценки потенциальных последствий безопасности США, а также их союзников и партнеров. Мы очень четко дали понять нашу обеспокоенность нарушениями со стороны России, риском, который они представляют для безопасности стран Европы и Азии, а также нашу большую заинтересованность в том, чтобы Россия вернулась к выполнению Договора", - заявил и.о. постоянного представителя Госдепа Марк Тонер.

По его словам, как подробно представлено в последнем отчете о выполнении Договора за 2016 год, РФ продолжает нарушать свои обязательства по Договору, который запрещает владение, производство или летные испытания крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5 тысяч 500 км или же владение или производство пусковых установок для таких ракет.

В России пока ничего не ответили на публикацию New York Times, заявление Маккейна и Белого дома. Ранее Владимир Путин неоднократно заявлял о возможном одностороннем выходе Кремля из заключенного с США договора. Угрозы со стороны РФ и расширение ракетного потенциала, по мнению европейских и американских чиновников, последовали в ответ на расширение присутствия НАТО в Европе и разворачивания там систем ПРО. На прошлогоднем саммите в Варшаве члены Альянса решили развернуть 4 батальона общей численностью 3 тысячи 945 человек в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Кристина Зеленюк