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Москва и Дели ведут переговоры о количестве дивизионов С-400 для Индии

17.02.2017 РИА Новости 131 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Количество дивизионов зенитной ракетной системы С-400, которые будут поставлены Индии, пока что не согласовано, переговоры находятся на стадии предварительных консультаций, сообщил РИА Новости в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Нет, ведь пока что идут лишь предварительные консультации. Когда будут заданы рамки проекта, начнутся контрактные переговоры", - сказал Кладов, отвечая на вопрос, определено ли количество дивизионов С-400, которые будут поставлены Индии.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.

16.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Ростех

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