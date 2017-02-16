Москва и Дели ведут переговоры о количестве дивизионов С-400 для Индии



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

БАНГАЛОР (Индия), 16 фев - РИА Новости. Количество дивизионов зенитной ракетной системы С-400, которые будут поставлены Индии, пока что не согласовано, переговоры находятся на стадии предварительных консультаций, сообщил РИА Новости в четверг директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Ростех Виктор Кладов.

"Нет, ведь пока что идут лишь предварительные консультации. Когда будут заданы рамки проекта, начнутся контрактные переговоры", - сказал Кладов, отвечая на вопрос, определено ли количество дивизионов С-400, которые будут поставлены Индии.

Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представляют на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.