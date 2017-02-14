Беспилотный кукурузник: правительству предлагают использовать дроны в сельском хозяйстве



Беспилотник используется для орошения полей

Источник: AFP Беспилотник используется для орошения полейИсточник: AFP

Правительство России может рассмотреть широкое применение беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС. По мнению специалистов, дроны можно эффективно использовать при орошении почвы, фотосъёмке труднодоступной местности и тушении пожаров. RT ознакомился с инициативой, международным опытом в этой сфере и оценил трудности, с которыми могут столкнуться сельхозпроизводители, поддержавшие освоение новых технологий.

Специалисты предлагают использовать беспилотники для орошения полей и обеспечения безопасности — БПЛА смогут производить точечную фотосъёмку.

Кроме того, в будущем крупные дроны смогут тушить пожары — небольшие возгорания или труднодоступные очаги.

Такие предложения (есть в распоряжении RT) экспертно-аналитический центр РАНХиГС в скором времени направит в правительство. По мнению директора центра Николая Калмыкова, использование дронов облегчит труд сельхозпроизводителей.

«Это позволит сэкономить время и средства, обеспечит безопасность, а также привлечёт новые, молодые и квалифицированные кадры в село, популяризирует агропромышленный комплекс. Только вместе с новыми технологиями в село придёт и молодёжь», — рассказал он RT.

В помощь фермерам

Сейчас есть так называемые тяжёлые дроны, способные транспортировать грузы до 200 кг. Председатель общественного совета при Минсельхозе России Сергей Королёв отмечает, что для орошения среднего поля необходимо примерно две тысячи литров. Поэтому дроны, даже самые крупные, больше будут полезны для авиахимработ — обработки растений агрохимикатами и пестицидами.

Во многих странах мира беспилотники уже используются для контроля над качеством растений. В России это пока новинка, но уже появились первые компании, которые предлагают такие услуги, как облёт посевных территорий, анализ и составление конкретных рекомендаций по уходу за растениями и защите побегов.

Фермер использует дрон в промышленных целях, Франция Источник: AFP

«Аппарат делает специальные фотографии посевов, в том числе и с применением специального излучения, а затем передаёт информацию в компьютер. Соответствующая программа её анализирует и подсказывает агроному, что нужно делать с конкретным полем. Эту операцию агроном может сделать и сам, потратив на неё день, дрон же проводит эту процедуру всего за час», — рассказывает он.

Сергей Королёв считает, что в скором времени дроны могут заменить агрономов. Использование беспилотников особенно удобно для больших полей, посевов зерновых, кукурузы, подсолнечника.

По его мнению, такие услуги станут очень востребованными, если их цена не будет завышена. Агроработы, которые реализуются при помощи беспилотных летательных аппаратов, появились на отечественном рынке около год назад, и лишь на 1-2% российских сельскохозяйственных угодий применяются дроны.

«Думаю, мы поддадимся мировому тренду — во всём мире сейчас активно используют дроны», — говорит Королёв.

Беспилотники в сельском хозяйстве внедряют и США, и Европа, и даже Бразилия и Аргентина. Однако активнее всего инновация применяется в Китае, который занимает лидирующие позиции по производству БПЛА. В России в последнее время появилось много компаний — разработчиков беспилотников, но запчасти для них, как правило, импортные.

В конце января Международная ассоциация беспилотных транспортных средств сделала прогноз, согласно которому 80% мирового рынка коммерческих беспилотников будет занимать сельское хозяйство.

С обороны в поля

Сергей Королёв рассказал RT, что об экономической выгоде от использования дронов говорить пока рано.

«Пока нет статистики. Люди только начинают тестировать дроны с программным обеспечением. Как заявляют разработчики и те, кто предоставляют такие услуги, экономический эффект может составить 5-20% за счёт увеличения урожая, сокращения издержек, более точного анализа и экономии на минеральных удобрениях», — добавляет он.

Собственный БПЛА каждому фермеру вряд ли будет по карману. Вице-президент Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян рассказал RT, что стоимость комплекса для эксплуатации беспилотника, в который входит наземная станция, компьютер для управления и сам летательный аппарат, в среднем составляет 2 млн рублей. Поэтому такие инновации, как правило, являются собственностью крупных сельскохозяйственных производителей.

Заместитель исполнительного директора Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России Ольга Башмачникова отметила, что мелкие фермеры не смогут применять такие аппараты из-за высокой стоимости.

«На весенние посевные работы нужны семена, удобрения, средства защиты растений и так далее. Дроны — это дополнительная затрата. Вряд ли на это найдутся деньги. Тем более оросительные работы ведутся после весны, когда фермеры уже вложили все средства в посевную и ждут урожая», — добавляет она.

Ольга Башмачникова также пояснила, что сейчас крестьяне предпочитают иную технологию — капельное орошение — метод полива, при котором вода подаётся в прикорневую зону выращиваемых культур дозаторами-капельницами. Её применяют как на сложных полях виноградников, так и на небольших площадях для выращивания овощей. Такая технология показала свою эффективность в засушливой Астраханской области.

Эдуард Багдасарян рассказывает, что ещё несколько лет назад почти все беспилотники в России были собраны из импортных запчастей. Сейчас разработкой беспилотных летательных аппаратов активно занимается военная промышленность.

На сегодняшний день наши учёные создают экспериментальные дроны, способные поднять груз до 5 тонн. Эти технологии впоследствии могут быть использованы в разработке новых моделей аппаратов для сельского хозяйства. Среди промышленных дронов, не предназначенных для оборонных целей, всего 20-25% содержат импортную «начинку».

«Пять-семь лет назад этот рынок в России был полностью построен на импортных запчастях и разработках. Сейчас, так как идут разработки военными, индустрия активно развивается. У российских разработчиков есть возможности самим производить комплектующие. Однако некоторые из них, например воздушные винты и батареи, часто остаются импортными», — отметил он.

Багдасарян полагает, что правительству не стоит внедрять дроны в сельское хозяйство. По его мнению, производители сами должны сделать выбор, использовать новую технологию или нет.

«Это вопросы бизнеса. Их должны решать сами субъекты сельского хозяйства, исходя из рентабельности и необходимости. Рынок должен развиваться естественным образом. Если им выгодно, они купят и получат экономический эффект. А тратить государственные деньги на это не нужно», — объяснил он.

В мире используются беспилотники, обладающие разной грузоподъёмностью: от агрегатов, способных нести меньше килограмма, до транспортирующих порядка 600 кг. Наиболее тяжёлые применяются для обороны. Собственно, именно для военных целей и создавались первые БПЛА. Сейчас они широко применяются и в мирных целях.

Марина Тищенко