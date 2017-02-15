Авиасалон в Бангалоре пройдет без "Русских витязей"
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"
Источник: Русские Витязи
Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" не смогла принять участие в показательной программе авиасалона Aero India 2017 в индийском Бангалоре. Об этом сообщил руководитель российской делегации, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, передает Rambler News Service.
"Должны были участвовать "Русские витязи", но здесь связанный с материально-техническим обеспечением вопрос не был решен индийской стороной, поэтому индийская сторона официально нас уведомила, что "Русские витязи" не будут участвовать в салоне", — заявил Дрожжов.
Пилотажная группа "Русские витязи" сформирована 5 апреля 1991 года на базе первой авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии. Базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.
"Витязи" с момента создания летали на истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".
Международная авиакосмическая выставка Aero India проводится в Бангалоре с 1996 года раз в два года (исключение — трехлетний перерыв 1998-2001 годов). На салоне 2017 года Россия представила около 300 образцов современной продукции военного назначения, предлагаемой иностранным заказчикам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
15.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.02.2017 Переезд авиасалона МАКС из Жуковского в Кубинку оценили в 20 млрд рублей
16.02.2017 Двигатель для истребителя Т-50 будет на 20% мощнее систем предыдущего поколения
07.02.2017 Источник раскрыл планы производства бомбардировщиков Су-34 на 2017 год
06.02.2017 СМИ: Минск подтверждает планы о закупке в 2017 году российских Су-30СМ
02.02.2017 Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35
01.02.2017 Южный авиационный форпост Казахстана
26.01.2017 Эксперт: МиГ-35 обновит линейку легких фронтовых истребителей ВКС
10.01.2017 Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы