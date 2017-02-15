Авиасалон в Бангалоре пройдет без "Русских витязей"



Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"

Источник: Русские Витязи Самолеты Су-30СМ пилотажной группы "Русские Витязи"Источник: Русские Витязи

Авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи" не смогла принять участие в показательной программе авиасалона Aero India 2017 в индийском Бангалоре. Об этом сообщил руководитель российской делегации, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов, передает Rambler News Service.

"Должны были участвовать "Русские витязи", но здесь связанный с материально-техническим обеспечением вопрос не был решен индийской стороной, поэтому индийская сторона официально нас уведомила, что "Русские витязи" не будут участвовать в салоне", — заявил Дрожжов.

Пилотажная группа "Русские витязи" сформирована 5 апреля 1991 года на базе первой авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии. Базируется на аэродроме Кубинка в Московской области.

"Витязи" с момента создания летали на истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолетов Су-30СМ. Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса "тяжелый истребитель".

Международная авиакосмическая выставка Aero India проводится в Бангалоре с 1996 года раз в два года (исключение — трехлетний перерыв 1998-2001 годов). На салоне 2017 года Россия представила около 300 образцов современной продукции военного назначения, предлагаемой иностранным заказчикам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.