В Ленинградской области прошли учебные стрельбы экипажей Ми-28
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Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 год
Источник: EPA/SERGEI ILNITSKY
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28 "Ночной охотник" Западного военного округа (ЗВО) выполнили стрельбы по наземным целям в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа.
"Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Западного военного округа отработали применение ракетно-пушечного вооружения по наземным целям в рамках плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Кингисепп в Ленинградской области… Всего в выполнении задач боевого применения днем и в темное время суток приняли участие более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и выполнили стрельбы из авиационных пушек как одиночно, так и в составе пар и звеньев. Кроме того, подчеркивается, что экипажи ударных вертолетов выполняли боевое применение на удалении от одного до четырех километров до цели, после чего завершали работу на полигоне боевым маневрированием с уходом от ответного удара.
Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей ЗВО стартовала в среду под руководством врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.
15.02.2017
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