В Ленинградской области прошли учебные стрельбы экипажей Ми-28



Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 год

Источник: EPA/SERGEI ILNITSKY Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 годИсточник: EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28 "Ночной охотник" Западного военного округа (ЗВО) выполнили стрельбы по наземным целям в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Западного военного округа отработали применение ракетно-пушечного вооружения по наземным целям в рамках плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Кингисепп в Ленинградской области… Всего в выполнении задач боевого применения днем и в темное время суток приняли участие более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и выполнили стрельбы из авиационных пушек как одиночно, так и в составе пар и звеньев. Кроме того, подчеркивается, что экипажи ударных вертолетов выполняли боевое применение на удалении от одного до четырех километров до цели, после чего завершали работу на полигоне боевым маневрированием с уходом от ответного удара.

Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей ЗВО стартовала в среду под руководством врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.