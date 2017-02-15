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В Ленинградской области прошли учебные стрельбы экипажей Ми-28

16.02.2017 РИА Новости 148 0
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Вертолеты Ми-28Н
Выступление на вертолетах Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" на форуме "Армия-2015". Россия, 2015 год
Источник: EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Экипажи ударных вертолетов Ми-28 "Ночной охотник" Западного военного округа (ЗВО) выполнили стрельбы по наземным целям в Ленинградской области, сообщает пресс-служба округа.

"Экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" Западного военного округа отработали применение ракетно-пушечного вооружения по наземным целям в рамках плановых мероприятий боевой подготовки на полигоне Кингисепп в Ленинградской области… Всего в выполнении задач боевого применения днем и в темное время суток приняли участие более 10 экипажей ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики совершили пуски неуправляемых авиационных ракет и выполнили стрельбы из авиационных пушек как одиночно, так и в составе пар и звеньев. Кроме того, подчеркивается, что экипажи ударных вертолетов выполняли боевое применение на удалении от одного до четырех километров до цели, после чего завершали работу на полигоне боевым маневрированием с уходом от ответного удара.

Внезапная проверка боеготовности соединений и воинских частей ЗВО стартовала в среду под руководством врио командующего войсками округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова.

15.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ

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