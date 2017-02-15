Контракт на поставку Индии вертолетов Ми-17В-5 подпишут в ближайшее время



Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Контракт на поставку Индии 48 российских вертолетов Ми-17В-5 будет подписан в ближайшие месяцы, в Дели идут консультации, сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.

"Мы очень рассчитываем, что этот контракт будет подписан в ближайшие месяцы. Сейчас все вопросы по контракту согласованы, уточняются некие моменты по реализации офсетной программы, ведутся соответствующие консультации в Дели", - сказал Гореславский на пресс-конференции.

Он добавил, что стороны будут готовы к подписанию контрактов по завершении переговоров в Дели.