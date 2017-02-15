Контракт на поставку Индии вертолетов Ми-17В-5 подпишут в ближайшее время
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Военно-транспортный вертолёт Ми-17В-5
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
БАНГАЛОР, 15 фев - РИА Новости. Контракт на поставку Индии 48 российских вертолетов Ми-17В-5 будет подписан в ближайшие месяцы, в Дели идут консультации, сообщил заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский.
"Мы очень рассчитываем, что этот контракт будет подписан в ближайшие месяцы. Сейчас все вопросы по контракту согласованы, уточняются некие моменты по реализации офсетной программы, ведутся соответствующие консультации в Дели", - сказал Гореславский на пресс-конференции.
Он добавил, что стороны будут готовы к подписанию контрактов по завершении переговоров в Дели.
15.02.2017
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