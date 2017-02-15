Из восьми самолетов А400М Люфтваффе летает только один



Военно-транспортный самолет Airbus А400 Atlas ВВС ФРГ (бортовой номер 54+04, серийный номер 035), 16.09.2016

Источник: Tamás Terjék / Airliners.net Военно-транспортный самолет Airbus А400 Atlas ВВС ФРГ (бортовой номер 54+04, серийный номер 035), 16.09.2016Источник: Tamás Terjék / Airliners.net

Как сообщает французское издание «Les Echos» в статье «Les militaires allemands ne peuvent utiliser qu'un seul A400M sur les 8 qu'ils possèdent» после серьезного инцидента с совсем новым военно-транспортным самолетом Airbus A400M ВВС Германии, перспективы немецких военных прояснились. По состоянию на 9 февраля 2017 года только один из восьми германских А400М находился в исправном состоянии. Об этом сообщили ВВС ФРГ спустя два дня после того, как самолет А400М сломался по пути в Литву, имея на борту министра обороны Германии.

Пресс-секретарь Люфтваффе уточнил, что три самолета, среди которых и тот, который летел в Литву, не летают из-за проведения незапланированного ремонта, а два других проходят плановый осмотр, а еще на одном проводятся плановые доработки. Седьмой самолет еще находится на этапе ввода в эксплуатацию после его приемки 31 января 2017 года. По словам пресс-секретаря, «конечно, нам бы хотелось видеть эти самолеты исправными, но это нормально, когда самолеты проходят осмотр и обслуживание».

Немецкие власти 9 февраля заявили о том, что они продолжают расследование относительно причин поломки одного из четырех двигателей самолета А400М, на котором министр обороны Германии Урсула фон Лейен совершала полет в Литву. Компания Airbus отказалась комментировать цифры, предоставленные ВВС ФРГ. Компания уже зарезервировала 5 млрд евро на эту программу из-за проблем с коробкой приводов и трещин в фюзеляже и заявила о том, что сделает все возможное для упрощения расследования. В мае 2016 года европейский концерн признал ошибки в проектировании A400M.

Депутат Бундестага от партии «зеленых» Тобиас Линднер (Tobias Lindner) заявил о том, что последнее происшествие демонстрирует постоянное наличие проблем с A400M и в особенности с его двигателями, и при этом выразил опасение, что это повлияет на сроки поставки самолетов. Airbus сообщил министерству обороны Германии, что в этом году планирует поставить десять А400М, вместо 12, предусмотренных ранее, и 13 машин в 2018 году вместо 14 запланированных.

В январе министерство обороны ФРГ предоставило Линднеру информацию о том, что ведомство потребовало у Airbus компенсацию в размере 39,4 млн евро в связи с задержками в поставках первых пяти самолетов, из которых 27,2 млн евро уже выплачены.

Годы задержек в реализации программы А400М привели к росту суммарной цены самолетов для Германии до 9,6 млрд евро вместо предусмотренных 8,1 млрд евро. ФРГ является основным заказчиком самолета, чья разработка велась по заказу семи европейских стран на сумму 20 млрд евро.

Пресс-секретарь Airbus отметил, что к настоящему моменту компания поставила уже 40 самолетов А400М, которые эксплуатируются во Франции, Испании, Германии, Великобритании, Турции и Малайзии. Недавно Иноднезия сообщила о намерении в ближайшем будущем закупить несколько самолетов.