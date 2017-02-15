Минобороны РФ открыло свою страницу в "Одноклассниках"



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

На странице в социальной сети будут размещаться сообщения, фото- и видеоматериалы о ежедневной учебной и боевой работе войск

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны России открыло официальную страницу в социальной сети "Одноклассники". Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.

"Актуальную и интересную информацию о деятельности Минобороны России теперь можно узнавать в популярной среди русскоговорящей аудитории социальной сети "Одноклассники", где открыто официальное представительство военного ведомства", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, на странице в этой соцсети будут размещаться сообщения, фото- и видеоматериалы о ежедневной учебной и боевой работе войск.

Ранее Минобороны России уже открыло страницы в других популярных социальных сетях и на мультимедийных платформах - "ВКонтакте", Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. По данным пресс-службы, общее количество постоянных подписчиков на новостные каналы ведомства превышает более 700 тысяч российских и зарубежных пользователей.