Минобороны РФ открыло свою страницу в "Одноклассниках"
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Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
На странице в социальной сети будут размещаться сообщения, фото- и видеоматериалы о ежедневной учебной и боевой работе войск
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Минобороны России открыло официальную страницу в социальной сети "Одноклассники". Об этом журналистам сообщили в военном ведомстве.
"Актуальную и интересную информацию о деятельности Минобороны России теперь можно узнавать в популярной среди русскоговорящей аудитории социальной сети "Одноклассники", где открыто официальное представительство военного ведомства", - сказали в пресс-службе.
Как пояснили в ведомстве, на странице в этой соцсети будут размещаться сообщения, фото- и видеоматериалы о ежедневной учебной и боевой работе войск.
Ранее Минобороны России уже открыло страницы в других популярных социальных сетях и на мультимедийных платформах - "ВКонтакте", Facebook, Twitter, YouTube и Instagram. По данным пресс-службы, общее количество постоянных подписчиков на новостные каналы ведомства превышает более 700 тысяч российских и зарубежных пользователей.
15.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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