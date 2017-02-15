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F-35 требует бомбу для поражения движущихся целей

16.02.2017 Военный паритет 172 0
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Истребитель F-35A
Истребитель пятого поколения F-35A с максимальной боевой нагрузкой на внутренних и внешних узлах подвески
Источник: mil.news.sina.com.cn

Компания Lockheed Martin ищет приемлемый вариант УАБ калибра 500 фунтов для оснащения истребителя F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).


Оружие класса PGM (Precision Guided Munition) должно иметь возможности поражения движущихся целей. На первом этапе должно быть закуплено 400 бомб из 1200, контракт будет присужден в третьем квартале 2017 года.


Отмечается, что бомба должна поразить цели типа автомобиля, передвигающегося с равномерной скоростью до 70 миль в час или маневрирующего в пределах +- 2 g на скорости 40 миль в час.


В настоящее время истребитель способен применять УАБ Raytheon GBU-12 и GBU-38 калибра 500 фунтов, но это оружие пока не может поражать движущиеся цели. Возможными претендентами считаются УАБ Boeing GBU-54/B JDAM с лазерной ГСН на базе MK 82 или BLU-111, или Lockheed Martin Dual Mode Plus LGB на базе MK 82 или BLU-111 соответствующего калибра.

15.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Продукция
F-35
GBU-12
Mark 82
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
Raytheon

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