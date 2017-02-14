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Болгария хочет получить у РФ разрешение на самостоятельный ремонт МиГ-29

15.02.2017 ИА Regnum 425 0
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Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Болгарии на техническом обслуживании, сентябрь 2015 года
Источник: bmpd

Минэкономики и Минобороны Болгарии намерены провести переговоры с РСК «МиГ»

СОФИЯ, 14 февраля 2017, 00:22 — REGNUM Министерства экономики и и обороны Болгарии намерены предпринять усилия для того, чтобы вся авиационная техника болгарской армии, включая истребители МиГ-29 советского. российского производства, ремонтировалась на государственном предприятии «Авионамс». Об этом заявил министр экономики технического правительства Болгарии Теодор Седларский во время рабочего визита на предприятие.

Авиаремонтный завод «Авионамс» вблизи Пловдива является единственным предприятием за пределами России, которое имеет возможность выполнять ремонт вертолётов гражданского и военного назначения типа Ми-8, Ми-17 и их модификаций, а также самолётов семейств МиГ и Су, говорится в сообщении Минэкономики Болгарии.

В 2008—2012 годах предприятие было полностью приватизировано, но в августе 2016 года выкуплено правительством страны за 29 млн левов (около 15 млн евро). В настоящее время завод выполняет контракт на ремонт 36 боевых вертолётов НАТО.

В ходе посещения «Авионамс» Теодор Седларский пообещал поддержать развития предприятия и обеспечить необходимое для этого финансирования. Он отметил, что для реализации планов по ремонту всей авиационной техники, имеющейся на балансе Вооружённых сил Болгарии, потребуется получение соответствующих официальных разрешений от российской стороны. Болгарские власти планируют провести переговоры по данному вопросу с РСК «МиГ» и другими российскими структурами.

Напомним, предыдущее правительство Болгарии под руководством Бойко Борисова отказалось продлевать контракт с Россией на обслуживание своих истребителей МиГ-29, срок действия которого истёк в сентябре 2015 года.

После этого шесть двигателей болгарских МиГ-29 были отремонтированы в Польше, которая не имеет лицензии на осуществление данного типа работ. Несмотря на то, что в РСК «МиГ» предупредили о снятии с себя ответственности за дальнейшую эксплуатацию таких двигателей, болгарская сторона всё же обратилась к услугам «партнёра по НАТО». Однако позднее по факту заключения контракта с Польшей в Болгарии было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал министр обороны Николай Ненчев.

В ноябре 2016 года Минобороны Болгарии заключило с РСК «МиГ» контракт на поставку десяти двигателей для МиГ-29 — четырёх новых двигателей РД-33 серии 2 и шести бывших в эксплуатации и прошедших профилактику. По условиям соглашения, поставка первых двигателей должна состояться до конца апреля 2017 года, а остальные будут закупаться по два каждый месяц.

14.02.2017
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принадлежат ИА Regnum
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Страны
Болгария
Польша
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8
МиГ-29
РД-33
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МиГ РСК
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