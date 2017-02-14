«Иркут» готов к лицензионной сборке Як-130 и Як-152 в Индии
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Самолет Як-130 (бортовой номер "58 красный") ВКС России. Июль 2016 года
Источник: Вадим Савицкий / russianplanes.net
Опыт организации лицензионного производства в Индии истребителя Су-30МКИ можно было бы использовать для реализации аналогичных проектов с учебно-боевыми самолетами Як-130 и учебно-тренировочными Як-152, сообщил журналистам президент корпорации «Иркут» Олег Демченко.
«Конечно, бы хотелось бы делать в Индии и Як-130 и Як-152, который у нас начал испытания», — сказал Демченко на авиасалоне Aero India 2017, открывшемся во вторник в Бангалоре.
По его словам, окончательное решение принадлежит заказчику — индийским ВВС.
Он отметил, что собираемые в Индии Су-30МКИ успешно летают, в том числе, на выставке в Бангалоре.
Як-130 и Як-152 — российские учебные самолеты для первоначальной подготовки и отбора летчиков. Як-130 разработан совместно с итальянской компанией Aermacchi и эксплуатируется с 2010 года, а Як-152 совершил первый полет в 2016 году.
14.02.2017
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