Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК



Истребитель Су-30СМ

Источник: Сергей Бобылев/ТАСС Истребитель Су-30СМИсточник: Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Новейшие истребители, боевые вертолеты, авиационные двигатели и средства противовоздушной обороны (ПВО) российского производства привлекли внимание участников выставки AeroIndia-2017 уже в первый день ее работы, сообщили РИА Новости представители РФ на авиакосмическом салоне в Бангалоре.

Одиннадцатая международная аэрокосмическая выставка "АэроИндия" (AeroIndia), проводимая с 1993 года (первая прошла под названием AviaIndiа) при поддержке правительства и министерства обороны Индии, открылась во вторник на авиабазе национальных военно-воздушных сил (ВВС) Елаханка (Yelahanka) в Бангалоре. Работа салона завершится 18 февраля 2017 года.

Более 400 российских экспонатов

Россия участвует в авиасалоне с 1996 года. На AeroIndia-2017 оборонно-промышленный комплекс (ОПК) РФ представил более 400 образцов продукции военного назначения, включая истребитель пятого поколения, новейшие боевые вертолеты и средства ПВО, сообщили накануне открытия выставки в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

В рамках российской экспозиции, организатором которой выступает акционерное общество "Рособоронэкспорт", представлено 43 организации, 26 из них демонстрируют продукцию военного назначения. В авиасалоне участвуют 13 российских субъектов военно-технического сотрудничества, среди которых концерн ВКО "Алмаз-Антей", Объединенная авиастроительная корпорация, Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" и компания "Сухой".

Объединенную делегацию госкорпорации "Ростех" и АО "Рособоронэкспорт" на выставке возглавляет директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.

На авиасалоне запланированы переговоры с иностранными заказчиками, темой которых станет обсуждение выполняющихся и согласование новых контрактов.

Наиболее перспективными в регионе считаются российский истребитель Су-30МКИ и компоненты для его модернизации, сверхманевренный истребитель Су-35, фронтовой истребитель МиГ-35, самолет-амфибия Бе-200, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52.

Многие образцы представленной военной техники использовались Вооруженными силами России в ходе операции против международных террористов на территории Сирии и показали себя как надежное оружие, способное выполнять боевые задачи в экстремальных условиях.

Оружие, испытанное войной

Многие ближневосточные страны изъявили желание приобрести российское вооружение, зарекомендовавшее себя в ходе операции в Сирии, сообщил во вторник Кладов.

"Эта операция подтолкнула нас к тому, чтобы усовершенствовать наше вооружение, а также вызвала серьезный интерес к нашей технике у инозаказчиков, поскольку эти образцы зарекомендовали себя в реальных боевых действиях", - сказал глава российской делегации на AeroIndia-2017.

Он уточнил, что речь идет об истребителях Су-35, боевых вертолетах Ми-28 и зенитной ракетной системе (ЗРС) С-400.

МиГ-35 как главная новость

РСК "МиГ" планирует провести около 30 переговоров с потенциальными инозаказчиками, в том числе с ВВС Индии, на полях авиасалона Aero India-2017, заявил РИА Новости генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"На этот авиасалон мы едем со своим главным на сегодняшний день продуктом - это МиГ-35. У нас подтверждено порядка 30 переговоров в ходе этой выставки, и также будем его презентовать своему основному заказчику - ВВС Индии, с которыми мы через "Рособоронэкспорт" будем проводить в Бангалоре переговоры", - сказал Тарасенко.

По его словам, сегодня практически все эксплуатанты (порядка 29 стран) истребителей МиГ-29 заинтересованы в закупке разработанных на базе данных машин МиГ-35, поскольку, приобретая эти самолеты, им не нужно будет перестраивать под него свою инфраструктуру.

"Вся подготовка техников и пилотов уже есть, их просто нужно доучить, на это потребуется немного времени. На самом деле число стран-эксплуатантов МиГ-29 гораздо больше - 56 стран, все эти страны на самом деле выражают заинтересованность в нашем новом продукте", - отметил Тарасенко.

Он добавил, что корабельная версия новейшего российского истребителя поколения "4++" МиГ-35 может быть создана при соответствующем запросе Минобороны России. "Это возможно. Особенно с учетом того, что усиленная конструкция МиГ-35 полностью соответствует требованиям к эксплуатации корабельного самолета. В перспективе, при получении соответствующего заказа, мы можем доработать этот самолет и до корабельной версии", - сказал он.

МиГ-35 - это многоцелевой истребитель, представляющий собой дальнейшее развитие боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности, а также улучшения эксплуатационных характеристик. По данным из открытых источников, МиГ-35 способен нести на 10 узлах подвески до семи тонн боевой нагрузки и развивать скорость 2,25 Маха (более 2700 километров в час). Боевой радиус самолета составляет 1000 километров, практический потолок - 17500 метров.

Тарасенко также заявил РИА Новости, что контракт на модернизацию истребителей МиГ-29, стоящих на вооружении Судана и Перу, планируется подписать в 2018 году. "Заинтересованность этих стран уже перешла в активные предконтрактные переговоры", - уточнил он.

Еще один контракт - на ремонт и модернизацию шести истребителей МиГ-29, которые планируется поставить в интересах ВВС Сербии, по словам Тарасенко, будет подписан уже в ближайшее время.

Ранее глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что в Белград машины смогут прибыть в марте 2017 года, причем первые фазы их модернизации будут стоить от 180 до 230 миллионов евро.

Затем эту информацию подтвердил заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук, уточнив, что данные машины будут выделены Белграду из имеющихся в Воздушно-космических силах России.

Перспективный российско-индийский истребитель

Во вторник заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов заявил РИА Новости, что Россия и Индия согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), и российская сторона готова к его подписанию.

"Российскими и индийскими специалистами согласован и парафирован проект контракта на опытно-конструкторскую работу по созданию перспективного многофункционального истребителя. Российская сторона готова к подписанию контракта. Ожидаем решения наших индийских партнеров по данному вопросу", - сказал Дрожжов, отметив, что объем финансовых вложений в проект "является предметом переговоров".

Ранее издание Economic Times сообщило, что соглашение по опытно-конструкторским работам будет рассчитано на шесть лет, при этом Россия и Индия вложат по 4 миллиарда долларов США в разработку опытного образца. Общая стоимость производства 127 истребителей оценивается в 25 миллиардов долларов.

FGFA - экспортная версия российского истребителя пятого поколения ПАК ФА ("Перспективный комплекс фронтовой авиации", также известен как Т-50). Данный проект является частью проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India ("Делай в Индии"). С российской стороны разработчиком самолета выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics Ltd.

Россия и Индия - крупнейшие партнеры в сфере военно-технического сотрудничества: более 70% вооружения, боевой техники индийской армии, ВВС, ВМС - российского и советского производства.

Новые авиадвигатели

В пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) РИА Новости сообщили, что первый полет истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) с новым двигателем состоится в четвертом квартале 2017 года. Официальный представитель ОДК отметил, что проект создания нового двигателя для ПАК ФА идет "в рамках заданных сроков".

"ОДК готова совместно с индийской стороной в рамках программы Make in India или самостоятельно на заказ разработать двигатели для перспективных боевых самолетов FGFA и AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), которые бы полностью удовлетворяли требованиям заказчика", - заявил представитель ОДК.

Он подчеркнул, что корпорация обладает всеми необходимыми компетенциями для выполнения данной работы, в том числе в части научно-технического и производственного потенциала.

"ОДК представляет в Бангалоре высокотемпературный двухконтурный турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1С, предназначенный для применения на многофункциональных истребителях поколения "4++" типа Су-35. Этим ОДК демонстрирует новейшие технологии, которые могут быть использованы при создании двигателей для новых проектов самолетов, а также свои компетенции по разработке и серийному производству подобных силовых установок", - пояснил собеседник РИА Новости.

Он уточнил, что корпорация показывает на международных выставках двигатель АЛ-41Ф-1С в качестве силовой установки истребителя Су-35, приобретение которого можно считать логичным следующим шагом для стран, ВВС которых уже эксплуатируют самолеты типа Су-30.

В ОДК отметили, что индийские заказчики проявляют интерес к российскому двигателю ПД-14, на основе которого может быть создано семейство силовых установок для самолетов различного класса.

"ОДК продвигает за рубежом двигатель ПД-14, во-первых, в качестве силовой установки российского авиалайнера МС-21, во-вторых, как базовый для целого семейства двигателей, которые могут быть разработаны на его основе. ОДК готова предложить индийским партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателя для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса. Ряд индийских заказчиков уже проявляет интерес к ПД-14", - сказал официальный представитель корпорации.

По его словам, корпорация уже сейчас ведет переговоры с потенциальными покупателями самолета МС-21 из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки о возможности поставки этих авиалайнеров с двигателями ПД-14.

ПД-14 - базовый турбореактивный двухконтурный двигатель, который создается ОДК для российского самолета МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. В 2015 году стартовали летные испытания ПД-14.

Удельный расход топлива у ПД-14 на 12-16% ниже, чем у зарубежных аналогов, а стоимость жизненного цикла ниже на 15-20%. Благодаря этому эксплуатация двигателя обойдется в целом на 14-17% дешевле.

ОДК впервые представила на международной выставке разработанный санкт-петербургским АО "Климов" новейший цифровой блок автоматического регулирования и контроля БАРК-88, предназначенный для модернизации систем управления двигателей типа РД-33 самолетов семейства МиГ-29.

Представитель корпорации уточнил, что посетителям стенда ОДК представлен натурный образец БАРК-88. В рамках выставки корпорация планирует провести презентацию его возможностей. ОДК готова предложить Индии модернизировать двигатели самолетов МиГ-29 ВВС с помощью БАРК-88.

Применение БАРК-88 в системе управления и контроля двигателями РД-33 самолетов МиГ-29 позволяет существенно повысить эксплуатационные возможности истребителя. В 2014 году завершились квалификационные испытания БАРК-88 и началось серийное производство агрегата.

В 2015 году изделия БАРК-88 были установлены на МиГ-29 пилотажной группы ВВС России "Стрижи".

"Единое окно" "Вертолетов России"

ФСВТС России до конца 2017 года рассчитывает заключить контракт на поставку ВВС Индии партии из 48 вертолетов Ми-17В-5, сообщил РИА Новости Дрожжов.

Вертолеты Ми-8/17 применяются в медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, выполняют грузопассажирские перевозки, задействованы в работе по охране лесов и рыбных промыслов. На сегодняшний день выпущено более 12 тысяч машин серии Ми-8/17, которые поставлены в 100 стран.

В пресс-службе холдинга "Вертолеты России" сообщили, что компания вводит новый формат сотрудничества с иностранным заказчиком в рамках послепродажного обслуживания (ППО) по концепции "единого окна", и в настоящее время пилотный проект реализуется в Индии.

"Данный формат подразумевает централизацию всех процессов, связанных с послепродажным обслуживанием, является первым шагом в обеспечении эксплуатанта комплексными сервисными услугами и в переходе организации ППО на базе контракта "жизненного цикла", - пояснили в холдинге.

В рамках проекта "единого окна" "Вертолеты России" и поставщики комплектующих для машин российского производства отработают схему комплексного обеспечения сервисным обслуживанием этой техники в интересах зарубежного эксплуатанта.

"Мы учтем полученные наработки при организации глобальной системы ППО "Вертолетов России", - заявил в ходе AeroIndia 2017 заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга Игорь Чечиков.

Специалисты "Вертолетов России" ожидают, что, формат "единого окна" в сфере ППО повысит его качество, что позволит превзойти зарубежных конкурентов. При реализации предлагаемой схемы эксплуатанты избавятся от необходимости вести диалог с сотнями производителей комплектующих, так как им будет предоставлена возможность получения всего спектра услуг ППО для российских вертолетов.

Чечиков также сообщил РИА Новости, что холдинг "Вертолеты России" нарастит поставки запасных частей в Индию и объемы ремонта российских вертолетов, эксплуатируемых в этой стране.

"Один из основных проектов, который мы уже не первый год обсуждаем с минобороны Индии - это заключение долгосрочных контрактов на поставку запасных частей и ремонт агрегатов как этап перехода на сопровождение "жизненного цикла" вертолетов, то есть, от производства до утилизации. Это касается вертолетов Ми-17", - заявил он, отметив, что военное ведомство Индии эксплуатирует порядка 400 вертолетов российского и советского производства.

"Машины эксплуатируются очень интенсивно, участвуют практически во всех операциях на территории Индии, как военных, так и гуманитарных, и соответственно, агрегаты вырабатывают свой ресурс. Мы прогнозируем большое увеличение как объема ремонта агрегатов, так и поставок запасных частей", - добавил замгендиректора холдинга "Вертолеты России".

С-400 для Индии и Китая

Россия на международном авиасалоне AeroIndia-2017 проведет переговоры о поставке ЗРС С-400 "Триумф" в Индию, сообщил во вторник глава российской делегации на выставке. "Все в процессе, ведутся консультации, они будут вестись, в том числе, здесь", - сказал Кладов.

Как заявил РИА Новости Дрожжов, Россия рассчитывает, что контракт на поставку С-400 в Индию будет заключен до конца 2017 года. По его словам, говорить о количестве комплексов, которые будут поставлены, пока преждевременно.

Межправительственное соглашение о поставке в Индию ЗРС большой дальности С-400 было подписано в октябре 2016 года на саммите "Россия-Индия", проходившем на Гоа.

Российская ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем.

Этот контракт, по словам Кладова, находится "на стадии производства".

Он отметил, что "Триумф" пользуется большим спросом на мировых рынках. "Целый ряд стран выражает желание закупить С-400, но возможности производства не безграничны", - отметил он в ходе открытия AeroIndia-2017.

О кораблях и танках

В первый день проведения выставки руководитель российской делегации замдиректора ФСВТС России Владимир Дрожжов сделал ряд важных заявлений.

Так он заявил РИА Новости, что два фрегата проекта 11356, ранее строившиеся на заводе "Янтарь" для Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, будут достроены для военно-морских сил (ВМС) Индии.

Всего для ЧФ до 2020 года планировалось построить шесть сторожевых кораблей (фрегатов) проекта 11356. В настоящее время в боевой состав Военно-морского флота России вошли два фрегата данного проекта, еще один проходит государственные испытания. На заводе "Янтарь" в разной стадии готовности находятся четвертый и пятый корпуса проекта - "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Строительство второй тройки фрегатов для ЧФ было приостановлено в связи с отсутствием силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины.

"В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве в России и Индии кораблей проекта 11356. В соответствии с указанным соглашением, предполагается строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях. Для кораблей, которые будут строиться в России, предполагается использовать корпуса фрегатов 11356, ранее строившихся для ЧФ",- сказал Дрожжов.

Соглашение о производстве в интересах ВМС Индии серии фрегатов проекта 11356 было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Позднее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов уточнил, что два фрегата будут построены в России, а все последующие будут строиться на индийской верфи. В октябре 2016 года министр обороны Индии Манохар Паррикар заявил, что Дели самостоятельно приобретет и установит двигатели для закупаемых российских кораблей проекта 11356. При этом тогда не уточнялось, будут ли для этой цели "с нуля" построены новые фрегаты или взяты корпуса "черноморских" сторожевых кораблей.

Дрожжов также сообщил РИА Новости, что РФ продлила лицензию на производство танков Т-90С в Индии и готова к росту производства этих боевых машин на месте или поставке новой партии из России.

"Российская сторона согласилась продлить срок действия лицензии на производство танков, и мы готовы удовлетворить любое обращение наших индийских партнеров касательно увеличения производства или поставки танков Т-90С", - сказал он, уточнив, что ФСВТС России известно о планах министерства обороны Индии относительно приобретения дополнительной партии Т-90С, однако официального обращения по данному вопросу пока не поступало.

Ранее издание Times of India со ссылкой на источники в индийском оборонном ведомстве сообщило, что комиссия военного ведомства Индии по оборонным закупкам одобрила сделку с РФ о приобретении 464 танков Т-90.В 2006 году Россия подписала контракт на поставку в Индию 1 тысячи танков Т-90С, порядка 470 из которых были изготовлены в России, а остальные - собраны по лицензии в Индии.

К 70-летию дипотношений

Еще одно заявление в первый день проведения салона сделал заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский. Он сообщил, что портфель заказов компании-спецэкспортера в Индии по итогам 2016 года превысил 4 миллиарда долларов США.

"С большим удовлетворением в год 70-летия установления российско-индийских дипломатических отношений хочу отметить, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. По итогам 2016 года портфель заказов "Рособоронэкспорта" по Индии превышает результаты 2015 года. Более того, мы рассчитываем на дальнейший рост портфеля заказов в текущем году", - добавил он.

Гореславский отметил, что в "Рособоронэкспорте" особое внимание уделяется международной авиационно-космической выставке AeroIndia-2017, поскольку в поставках компании в Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует именно авиационная техника - ее доля в последние годы составила более 60%.