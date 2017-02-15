Американский ответ «Армате»



Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTOR

Источник: www.kongsberg.com Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTORИсточник: www.kongsberg.com

К 2021 году американский танк Abrams выйдет на новый технологический уровень. Сегодня, 13 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США запустило программу модернизации основного боевого танка M1A2 Abrams до версии SEP V4.

Новая модификация «Абрамса» будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой». При этом основное внимание будет уделено электронике. Так, в новом танке подвергнутся замене все приборы и датчики, что позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными.

Обновлённый «Абрамс» получит круговую систему видеонаблюдения, оснащённую цветными всепогодными камерами. Наводчик и командир смогут обнаруживать и идентифицировать цели на значительно большем расстоянии благодаря новым датчикам FLIR и более мощному лазерному дальномеру, способным действовать при любой погоде и уровне освещения.

Выживаемость машины повысится за счёт применения новых систем обнаружения лазерного излучения, а также облегчённой, но более прочной броне. Кроме того, на танки планируется устанавливать израильскую систему активной защиты Trophy, которая сможет перехватывать противотанковые ракеты и гранаты на подлёте к машине. При этом на вооружении «Абрамса» останется то же 120-мм гладкоствольное орудие M256, убойная сила которого будет повышена за счёт применения новых универсальных боеприпасов. Изменениям подвергнется и система электрического питания: помимо двигателя, электричество сможет вырабатывать отдельная силовая установка, что позволит держать танк в боевой готовности при отключённом двигателе.

О разработке модификации M1A2 Abrams SEP V4 впервые стало известно в прошлом году, когда Минобороны объявило, что «Абрамс» будет основным боевым танком американской армии как минимум до 2035 года. При этом в военном ведомстве рассматривают возможность создания новых лёгких танков, которые смогут прикрывать пехоту там, где Abrams будет «слишком неповоротлив».

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении корпуса морской пехоты и армии США, а также вооружённых сил Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была разработана в 1984 году и отличается от базовой версии 120-мм гладкоствольным орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха. На сегодня новейшей модификацией танка Abrams является M1A3, впервые представленная в 2014 году.