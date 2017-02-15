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Американский ответ «Армате»

15.02.2017 Warspot 532 1
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Танк M1A2
Танк M1A2 Abrams с боевым модулем PROTECTOR
Источник: www.kongsberg.com

К 2021 году американский танк Abrams выйдет на новый технологический уровень. Сегодня, 13 февраля, портал armyrecognition.com сообщил о том, что Минобороны США запустило программу модернизации основного боевого танка M1A2 Abrams до версии SEP V4.

Новая модификация «Абрамса» будет «более смертоносной, лёгкой, быстрой и защищённой». При этом основное внимание будет уделено электронике. Так, в новом танке подвергнутся замене все приборы и датчики, что позволит расширить внутреннее пространство и сделать условия работы экипажа более комфортными.

Обновлённый «Абрамс» получит круговую систему видеонаблюдения, оснащённую цветными всепогодными камерами. Наводчик и командир смогут обнаруживать и идентифицировать цели на значительно большем расстоянии благодаря новым датчикам FLIR и более мощному лазерному дальномеру, способным действовать при любой погоде и уровне освещения.

Выживаемость машины повысится за счёт применения новых систем обнаружения лазерного излучения, а также облегчённой, но более прочной броне. Кроме того, на танки планируется устанавливать израильскую систему активной защиты Trophy, которая сможет перехватывать противотанковые ракеты и гранаты на подлёте к машине. При этом на вооружении «Абрамса» останется то же 120-мм гладкоствольное орудие M256, убойная сила которого будет повышена за счёт применения новых универсальных боеприпасов. Изменениям подвергнется и система электрического питания: помимо двигателя, электричество сможет вырабатывать отдельная силовая установка, что позволит держать танк в боевой готовности при отключённом двигателе.

О разработке модификации M1A2 Abrams SEP V4 впервые стало известно в прошлом году, когда Минобороны объявило, что «Абрамс» будет основным боевым танком американской армии как минимум до 2035 года. При этом в военном ведомстве рассматривают возможность создания новых лёгких танков, которые смогут прикрывать пехоту там, где Abrams будет «слишком неповоротлив».

M1 Abrams — основной боевой танк США, который был разработан в 70-е годы и серийно выпускается с 1980 года. Танк состоит на вооружении корпуса морской пехоты и армии США, а также вооружённых сил Египта, Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака, Австралии и Марокко. Модификация M1A1 была разработана в 1984 году и отличается от базовой версии 120-мм гладкоствольным орудием (базовая версия вооружена 105-мм нарезной пушкой), усиленным бронированием и системой кондиционирования воздуха. На сегодня новейшей модификацией танка Abrams является M1A3, впервые представленная в 2014 году.

13.02.2017
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принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Египет
Израиль
Ирак
Кувейт
Марокко
Саудовская Аравия
США
Продукция
Ml Abrams

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Воин3Dдоп
381
№1
15.02.2017 10:04
Индустрия танкостроения в США частично разрушена. Профильных танковых КБ не существует. Из года в год модернизируется уже морально устаревший Абрамс. В НАТО имеется один конкурентоспособный производитель танков Demag Krauss-Maffei AG. Но проблема этих танков, как и всегда у немцев, в его дороговизне. Так что, у Арматы и вооруженных сил России перспективы просто замечательные.
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