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В Азербайджане представлена первая национальная бронемашина, отвечающая стандартам НАТО

15.02.2017 ИТАР-ТАСС 222 0
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БТР «Туфан»
БТР «Туфан»
Источник: www.salamnews.org

Бронемашина "Туфан" оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом и системами радиоэлектронной борьбы и разведки

БАКУ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Министерство оборонной промышленности Азербайджана представило первую национальную миноустойчивую бронемашину "Туфан", отвечающую стандартам защиты НАТО.

"Опытный образец бронемашины был создан Национальным аэрокосмическим агентством (НАКА), входящим в структуру министерства. Она предназначена для перевозки личного состава в боевых условиях. Бронемашина отвечает требованиями третьего уровня защиты натовского стандарта STANAG 4569", - сказал советник министра оборонной промышленности Азад Мамедов. По его словам, дизайн бронемашины был разработан азербайджанскими специалистами и заметно отличается от аналогов, состоящих на вооружении как азербайджанской армии, так и вооруженных сил зарубежных стран.

Как отметил генеральный директор Национального аэрокосмического агентства Алчин Ширинзаде, бронемашина "Туфан" оснащена специальным боевым модулем управления на расстоянии, противотанковым управляемым ракетным комплексом, системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки. "Она с легкостью преодолевает крутые подъемы и спуски, водные преграды, приспособлена к передвижению в различных рельефных условиях", - сказал он. Кроме того, "Туфан" оснащен крупнокалиберным пулеметом (12,7 мм), системами оптического прицела, камерами ночного и дневного видения, лазерным дальномером. Все программное обеспечение боевого модуля также разработано местными специалистами. "Он позволяет поражать легкобронированные цели, огневые средства и воздушные цели противника", - сообщил Ширинзаде.

После проведения испытаний министерство планирует создать медицинскую, полицейскую, разведывательную и РЭБ- версии бронемашины "Туфан".

14.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Азербайджан
Компании
NATO

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