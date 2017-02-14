"Ростех" назвал сроки начала поставок вертолетов Ка-226 в Идию
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Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
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Российский многоцелевой вертолет КА-226
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
БАНГАЛОР (Индия), 14 фев - РИА Новости. Первые поставки вертолетов Ка-226 в Индию могут начаться в течение года, сообщил журналистам во вторник директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов.
В соответствии с соглашением на поставку 200 Ка-226 в Индию, первые 40 машин будут собраны в России, а остальные 160 - на совместном предприятии в Индии.
"Если все будет хорошо, то первые поставки начнутся в течение года", - сказал Кладов, отвечая на соответствующий вопрос.
Международная авиационно-космическая выставка AeroIndia - 2017 проходит с 14 по 18 февраля на авиабазе ВВС Индии в городе Бангалор. Российские предприятия представят на авиасалоне более 400 образцов техники военного назначения.
14.02.2017
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